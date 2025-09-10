外界詫異 三星會長李在鎔長子「1理由」放棄美國籍

三星集團會長李在鎔的24歲長子李智昊（Lee Jee-ho），為了履行南韓的兵役義務，決定放棄美國國籍。

韓國時報報導，李智昊15日將在大韓民國海軍官校展開11周的新兵訓練，服役39個月。三星電子10日表示，「李智昊為了履行兵役義務而放棄美國國籍」，「他將在12月1日出任海軍少尉」。

李智昊是李在鎔和前妻林世玲的長子，因2000年在美國紐約出生而取得雙重國籍。他高中於加拿大就讀，畢業後進入巴黎的一所大學，後來在美國以交換學生的身分繼續學業。

他近期這項決定令許多人感到意外，尤其因為其父和三星集團創辦人李秉喆的多數男性後代，皆因健康或其他原因而免服兵役。報導指出，若李智昊選擇放棄韓國籍，則無需服役，他也可以選擇透過自願入伍，保留雙重國籍。

近來有愈來愈多南韓主要家族企業的後代，選擇履行兵役義務，避免外界認定享有特權，而遭輿論撻伐。

其中，Kolon集團副會長李奎鎬（音譯，Lee Kyu-ho）曾在韓國陸軍服役，並在之後放棄美國籍。另外，儘管韓國並未強制女性服兵役，SK集團會長崔泰源的次女崔敏貞也曾擔任韓國海軍軍官。而新世界會長的長子鄭海燦也做了與父親不同的選擇，在2021年入伍韓國陸軍。