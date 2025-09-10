Google解釋如何靠AI賺錢 雲端事業估兩年內拉抬580億美元營收

Google雲端運算部門Google Cloud執行長庫里安（Thomas Kurian）表示，公司已經在將旗下各種AI服務「變現」並創造收入，預估未來兩年內會拉抬至少580億美元營收。

在高盛9日於舊金山舉行的Communacopia + 科技大會上，庫里安表示：「我們已經靠AI賺了數十億美元。」他除了概述Google Cloud在快速擴張的雲端運算和AI市場中的策略，還強調該部門在自研晶片開發及 軟體專長方面，具備AI基礎設施、生成式AI模型以及資料處理能力上的優勢。

庫里安說，Google Cloud尚未履行的現有客戶合約承諾金額達到1,060億美元，成長速度比營收還快，其中至少55%，相當約580億美元的訂單金額，預期會在未來兩年內轉化為公司已實現收入。

Google母公司 Alphabet在7月公布上季財報時指出，雲端業務營收年增32%，達到136.2億美元。雖然 Google雲端業務在市占率上仍落後於亞馬遜AWS與微軟Azure，但其成長速度卻超過這兩大同業。

庫里安表示，Google Cloud有幾種方法能讓AI產品變現。第一種是一些企業客戶在購買AI基礎設施時依「使用量」付費。他解釋說，「無論是GPU、TPU還是模型，都是以『Token』計費，也就是依據實際使用量付費。」他解釋道。Token是指AI模型用來理解和生成內容的最小文本單位。

第二種變現方式則是透過「訂閱制」收費。庫里安說，使用者可按月付費。他舉例說，公司的Gemini系列產品有不同訂閱方案，提供各種儲存選項，而企業應用程式與協作工具Google Workspace也有多種訂閱方案。此外，針對個人用戶，Google One是一款受歡迎的雲端儲存訂閱服務，基礎方案每月只要1.99美元，而資安訂閱方案「也見到大幅成長」。

第三種則是「追加銷售」。庫里安說，「我們會隨著客戶的使用需求，推動他們從一個版本升級到另一個版本，因為我們擁有更高品質的模型和更高價位的方案」。一旦客戶開始使用Google的AI服務，往往會擴大採用更多Google產品，「這會讓簽署合約的消費者實際消費超過原本的承諾金額，進一步推動營收成長」。