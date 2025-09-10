遠距工作退燒 微軟規定明年起每週進辦公室3天

微軟（Microsoft）今天在官網發文表示，明年起將要求員工每週至少進辦公室3天。

路透社報導，微軟人資長柯爾曼（Amy Coleman）在官網文章中表示，這項政策將分3階段推動，首先從位於華盛頓州雷孟（Redmond）總部附近的員工開始，其次為美國其他地區，再來是國際員工。

自從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生以來，因考量安全，不少公司採取居家上班模式。然而包含亞馬遜（Amazon）在內的部分科技公司，已開始逐步收回那些政策，現在要求員工返回辦公室。

微軟在官網文章中表示，居住於微軟總部80公里範圍內的員工，預計最晚於2026年2月底前，每週需進辦公室3天。

微軟補充，其他美國辦公地點的實施時程及細節將於近期公布，國外員工的規劃則預計明年展開。