馬斯克將失去全球首富皇冠？艾里森財富暴增 差200億美元篡位

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
甲骨文董事長艾里森。圖為他2025年2月3日參加一場美國總統川普在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令的活動。美聯社
軟體服務供應商甲骨文的共同創辦人艾里森（Larry Ellison）的身價一口氣暴增700億美元，正逼近特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），有望奪下全球首富的頭銜。

甲骨文周二盤後公布優於市場預期的上季財報，並預告未來還有更多成長動能，這使得艾里森的身家，根據彭博億萬富豪指數，飆到了3,640億美元，距離馬斯克的3,840億美元不遠。如果甲骨文股價盤後漲勢能延續至周三開盤，艾里森的財富將創下該指數史上最大單日增長紀錄。

馬斯克是在2021年首度成為全球首富，後來一度被亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）及LVMH董事長阿諾特（Bernard Arnault）超越，去年他重登王座，至今已持續蟬聯逾300天。

現年81歲的艾里森目前擔任甲骨文董事長及技術長，絕大部分淨資產都與這家公司綁在一起。

截至周二收盤，甲骨文股價今年累漲45%，盤後因為公布訂單量大增，並對雲端基礎設施業務給出積極展望而暴漲27%，創下自1999年以來單日最大漲幅。相較下，馬斯克的特斯拉股價今年來大跌14%。

馬斯克 甲骨文

