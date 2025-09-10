安謀推適用3奈米Lumex設計 搶攻行動AI運算新藍海

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
安謀是軟銀旗下矽智財（IP）業者。路透
安謀（Arm）周二宣布將推出下一代晶片設計「Lumex」，適用於台積電（2330）在內晶片製造商所提供的3奈米製程，能在智慧手機和智慧手表等行動裝置優化人工智慧（AI）運作，且無需連上網路。

命名為「Lumex」的新一代行動晶片設計共有四種型號，從效能較低但更省電的版本（適用於手表等智慧穿戴裝置），到專為發揮最大運算能力的高效能版本都有。

其中的高階設計目標，是讓高階智慧手機等裝置能直接運作大型AI模型軟體，不必依賴雲端運算。

安謀資深副總裁暨總經理柏吉（Chris Bergey）說：「AI正逐漸成為一種基礎，不論是即時互動，還是像AI翻譯這樣的殺手級應用，我們看到 AI 已逐漸成為一種基本期待。」

安謀周二發布的「Lumex」設計，屬於該公司「運算子系統（Compute Subsystems, CSS）」事業的一環，目標是為手機廠和晶片設計商提供現可用的技術，協助他們更快導入新產品。

安謀近年為資料中心和手機推出更完整的設計，這也是該公司拉長戰線、多元化推動智慧手機及其他事業營收的策略之一。

安謀並表示，計劃擴大投資研究自製晶片的可行性，並已延攬多位關鍵人才。

柏吉表示，安謀將於周三在中國大陸舉行新品發表會，因為除了蘋果和三星外，多數領先的手機製造商都集中在當地。

安謀 台積電

