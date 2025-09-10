馬斯克的Neuralink公布 全球已有12人接受其腦部晶片植入
馬斯克的腦機介面公司Neuralink在9日表示，全球已有12人接受其腦部晶片植入。
這一數字高於今年6月所宣布的數字。當時合作機構巴羅神經學研究所（Barrow Neurological Institute）透露，有七名嚴重癱瘓的患者已接受Neuralink的植入物，並且透過意念操控數位與實體工具。Neuralink致力在人類大腦植入晶片後，直接連接電腦，是目前領先的腦機介面企業之一。
Neuralink 在9日於社群平台 X上表示，這12名患者合計已使用植入裝置超過2,000天，累計1.5萬個小時以上。
今年7月，Neuralink宣布將在英國與倫敦大學學院醫院與紐卡索醫院合作，展開臨床研究來測試其晶片。
Neuralink在6月完成6.5億美元融資。該公司自2024年起展開人體試驗，此前其腦部晶片曾因安全疑慮遭到美國食品藥物管理局（FDA）駁回2022年的申請。
