微軟要付費使用Anthropic強化Office的AI功能 減少只仰賴OpenAI
科技新聞網站The Information報導，微軟（Microsoft）將付費使用AI新創公司Anthropic的技術，來為旗下Office 365應用程式提供一些AI功能，這凸顯微軟正在分散其AI工具組合，減少大幅仰賴OpenAI。
報導指出，微軟此舉措將把Anthropic和OpenAI的技術結合到Office 365的應用程式中，此前數年來，微軟主要使用OpenAI技術來強化Word、Excel、Outlook和PowerPoint的新功能。
微軟目前正在開發自家的AI模型，同時將大陸AI新創公司DeepSeek的模型整合進Azure雲端，以盡可能提高AI產出，滿足日益提升的需求。另一方面，微軟是OpenAI最大的財務支持者，已投資超過130億美元，並因其模型而在AI競賽中搶得先機。
微軟發言人表示：「OpenAI將繼續是我們在先進模型上的合作夥伴，我們仍致力於與其保持長期合作關係。」
The Information報導引述的消息人士指出，開發Office AI功能的工程師發現，Anthropic最新模型在自動化任務（例如Excel中的財務功能，或根據指令生成PowerPoint簡報）方面，表現優於OpenAI。
根據報導，微軟將向其雲端競爭對手亞馬遜網路服務（AWS）支付費用，以使用Anthropic的模型。AWS是Anthropic的最大股東之一。
Anthropic和OpenAI沒有立即回覆路透的置評請求，而AWS不願置評。
The Information報導指出，OpenAI推出的GPT-5模型提升了品質，但Anthropic的Claude Sonnet 4在製作更具美感的PowerPoint簡報方面表現更佳。報導還說，微軟計劃在未來幾周宣布這一消息，而Office中AI工具的價格將保持不變。
