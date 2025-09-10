韓籍工人無工作簽證遭取締風暴延燒 LG新能源美國四電池廠工程停擺
韓媒京鄉新聞報導，受到美國當局上周在移民取締行動中羈押韓籍工人影響，LG新能源在美國的四座電池廠建廠已全面停擺。
LG新能源目前分別在喬治亞州、亞利桑那州、密西根州和俄亥俄州建廠，其中俄亥俄州廠是和本田的合資計畫。LG新能源原訂明年上半年讓四座工廠全部投產。
據報導，由於電池生產所需設備逾九成在南韓製造，必須由南韓協力廠商的員工親自到美國安裝。但這些員工大多持「旅行授權電子系統」(ESTA)（免簽入境，最長90天）或B-1/B-2簽證（必須申請，可停留6個月，但仍不允許合法工作）入境，在喬治亞廠遭取締事件後已全面停工。
