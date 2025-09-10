晶片設計軟體商新思示警出口管制衝擊大陸業績 股價盤後重挫逾19%

晶片設計軟體商新思科技（Synopsys）預警，美國出口管制加劇在中國半導體業績減退，周二盤後股價應聲崩跌。

新思執行長加齊（Sassine Ghazi）周二在財報中指出，該公司發展自主智慧財產權的計畫未能如預期奏效，部分原因正是來自中國市場的挑戰。他說，該公司將重新調整資源，並裁員約10%。

加齊在和分析師的電話會議上說：「我們業績主要受IP業務表現不佳拖累，本來預期的一些交易並未落實，背後有三大原因：第一，新的出口管制打亂在中國啟動設計的布局，進一步惡化中國疲弱市況；第二，有一家主要晶圓代工客戶的困境，也對今年造成重大影響；第三，我們在產品路線和資源分配上的一些決策，未能達到原先效果。」

新思盤後股價大跌逾19%，而在此之前，今年來上漲25%。

新思和益華電腦（Cadence Design Systems）是設計電子零組件所需軟體和服務的兩大供應商。今年，美國政府以國安威脅為名，數度出手限制中國大陸取得先進半導體。

新思預估截至10月31日的三個月營收最高可達22.6億美元，每股獲利將落在2.76至2.80美元之間（不含特定項目），遠低於分析師原先預期每股逾4美元。