經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
新思將裁員約10%。路透
晶片設計軟體商新思科技（Synopsys）預警，美國出口管制加劇在中國半導體業績減退，周二盤後股價應聲崩跌。

新思執行長加齊（Sassine Ghazi）周二在財報中指出，該公司發展自主智慧財產權的計畫未能如預期奏效，部分原因正是來自中國市場的挑戰。他說，該公司將重新調整資源，並裁員約10%。

加齊在和分析師的電話會議上說：「我們業績主要受IP業務表現不佳拖累，本來預期的一些交易並未落實，背後有三大原因：第一，新的出口管制打亂在中國啟動設計的布局，進一步惡化中國疲弱市況；第二，有一家主要晶圓代工客戶的困境，也對今年造成重大影響；第三，我們在產品路線和資源分配上的一些決策，未能達到原先效果。」

新思盤後股價大跌逾19%，而在此之前，今年來上漲25%。

新思和益華電腦（Cadence Design Systems）是設計電子零組件所需軟體和服務的兩大供應商。今年，美國政府以國安威脅為名，數度出手限制中國大陸取得先進半導體。

新思預估截至10月31日的三個月營收最高可達22.6億美元，每股獲利將落在2.76至2.80美元之間（不含特定項目），遠低於分析師原先預期每股逾4美元。

晶片 美國 半導體

相關新聞

韓籍工人無工作簽證遭取締風暴延燒 LG新能源美國四電池廠工程停擺

韓媒京鄉新聞報導，受到美國當局上周在移民取締行動中羈押韓籍工人影響，LG新能源在美國的四座電池廠建廠已全面停擺。

蘋果發表iPhone 17系列 未因川普關稅威脅漲價

蘋果公司（Apple）今天發表一系列升級版新款iPhone，包括更輕薄的iPhone Air，且在美國總統川普課徵關稅損...

晶片設計軟體商新思示警出口管制衝擊大陸業績 股價盤後重挫逾19%

晶片設計軟體商新思科技（Synopsys）預警，美國出口管制加劇在中國半導體業績減退，周二盤後股價應聲崩跌。

油價漲幅收斂 以色列襲卡達未干擾供應 金價漲勢暫歇

國際油價周二（9日）收高，因中東衝突風險加劇，以色列軍方承認在卡達首都杜哈對哈瑪斯領導人發動襲擊，擴大了其在中東地區長達...

博通CEO天價獎勵曝光：2030年AI營收達標 最多可抱走187億元

美國半導體巨擘博通（Broadcom）執行長陳福陽的續約合約中載明一項特殊條款：如果該公司2030年前人工智慧產品（AI...

甲骨文盤後狂飆27% 雲端AI需求火爆 已簽約營收將突破5,000億美元

甲骨文（Oracle）表示，預期旗下雲端基礎設施業務Oracle Cloud Infrastructure（OCI）的已...

