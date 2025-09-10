蘋果發表iPhone 17系列 未因川普關稅威脅漲價

蘋果公司（Apple）今天發表一系列升級版新款iPhone，包括更輕薄的iPhone Air，且在美國總統川普課徵關稅損及公司利潤的情況下，仍維持價格穩定。

路透社報導，iPhone Air配備高密度電池和全新處理器，售價為999美元（約新台幣3萬6900元）起。華爾街先前一直在觀察蘋果是否會提高iPhone售價，或尋求其他途徑來彌補關稅成本，例如提高更大儲存空間版本的iPhone價格。

這款機型是蘋果年度產品發表會的明星商品，執行長庫克（Tim Cook）表示：「我們正為iPhone帶來歷來最大的躍進。」

蘋果稱iPhone Air為迄今最耐用的iPhone。iPhone Air將採用A19 Pro處理器晶片，蘋果表示已對這款晶片進行調整，以提升能源效率及性能，來配合iPhone Air更薄的電池。包括三星（Samsung）在內的競爭對手，早已在銷售以極致輕薄為賣點的手機。

正如分析師所預測，iPhone Air的價格定位介於蘋果其他機型之間。蘋果也發表了旗下旗艦智慧型手機的最新升級版iPhone 17和iPhone 17 Pro，以及新版的AirPods Pro無線耳機，並在最新款Apple Watch中加入血壓監測功能。

256 GB版本的iPhone 17基本款售價為799美元（約新台幣2萬9900元），與儲存空間僅一半的舊款iPhone16機型相同。iPhone 17 Pro的256 GB版本售價為1099美元，與去年同儲存空間的機型相同，但取消了像iPhone 16 Pro那樣售價999美元的較小容量選項。

蘋果也沒有提高手錶系列或新款AirPods Pro 3的價格。

這些定價策略顯示，蘋果已準備好吸收關稅成本，以抵禦來自三星、Alphabet旗下谷歌（Google）以及中國本土對手的競爭，儘管蘋果曾預測這些關稅將在本會計季度使公司損失超過10億美元。

市場研究暨分析機構「國際數據資訊」（IDC）設備與消費者研究部門主管梅奈里（Tom Mainelli）指出：「他們正利用自身規模優勢，試圖維持價格不變。」

他表示：「我認為蘋果和大多數科技供應商一樣，都清楚意識到關稅將影響消費者今年下半年的消費能力，尤其是在美國。因此他們會守住價格底線，試圖讓民眾能在今年底前，以和去年相同的價格進行升級。」

iPhone Air將與三星的Galaxy S25 Edge正面對決。分析師告訴路透社，這款手機可能是蘋果朝著與三星摺疊手機競爭的墊腳石；三星的摺疊手機已發展至第7代。

對蘋果來說，摺疊手機對於吸引中國客戶至關重要，因為當地消費者偏愛摺疊機，而蘋果在中國市場的市占率一直在流失。

PP Foresight分析師皮斯卡托（Paolo Pescatore）表示：「這款新裝置將為長久以來一成不變的iPhone帶來新鮮感…全新且大幅改進的iPhone產品線看起來令人印象深刻，這讓蘋果處於有利地位，能滿足不同消費族群的需求。」