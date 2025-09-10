油價漲幅收斂 以色列襲卡達未干擾供應 金價漲勢暫歇

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
國際油價周二（9日）收高，因中東衝突風險加劇，以色列軍方承認在卡達首都杜哈對哈瑪斯領導人發動襲擊，擴大了其在中東地區長達數年的軍事行動；金價周二盤中創歷史新高後稍微回落，但今天盤初上漲。

油價漲幅收斂

布蘭特原油11月期貨收高37美分，漲幅0.6%，結算價報每桶66.39美元；美國西德州中級原油（WTI）10月期貨也漲37美分，漲幅0.6%，結算價報每桶62.63美元。

在以色列襲擊卡達事件發生後，兩大指標一度上漲近2%，但後來回吐了大部分漲幅，美國向卡達保證其領土上不會再次發生此類事件。

Rystad Energy地緣政治分析主管Jorge Leon表示：「美國和卡達都已明確表示，他們不尋求進一步升級，而其他波灣阿拉伯國家合作委員會成員國反應平淡，這強化了一種觀點，即爆發更大範圍的地區衝突的風險仍然受控。」「就目前而言，地緣政治風險溢價正在下降，而不是上升。」

瑞銀集團分析師Giovanni Staunovo表示，除了白宮向卡達做出保證外，油價漲幅收斂也是因為襲擊並未造成任何直接的供應干擾。

美國能源資訊局（EIA）表示，由於庫存不斷增加，預期未來幾個月全球原油價格將面臨巨大壓力，抑制了油價漲勢。

金價創歷史新高後稍有回落

現貨金價9日收盤下跌0.26%，報每英兩3,626.63美元，盤中一度觸及紀錄高點3,674.27美元。

12月黃金期貨收漲0.1%，報每英兩3,682.2美元。

道明證券商品策略主管Bart Melek表示：「這波漲勢主要受到市場對聯準會可能在9月開始降息的預期推動。」

投資人目前等待周三公布的美國生產者物價指數（PPI）以及周四出爐的消費者物價指數（CPI），以進一步判斷聯準會下周會議的政策走向。

Bart Melek說補充說，如果美國經濟表現有所走軟，可能會促使資金流入黃金等非常規資產，對可能的經濟下行風險進行避險。

Sprott資產管理公司執行長John Ciampaglia表示：「即使金價已達3,600美元，我們仍持看漲立場——我們認為市場仍有上漲空間，因為我們認為關稅政策、貿易關係或地緣政治方面都不會出現實質性轉變。」「如果這些方面出現任何改善……金價漲勢可能會暫歇。」

其他貴金屬方面，現貨銀下跌1.2%，報每英兩40.86美元；白金跌1.4%，報每英兩1,363.14美元；鈀金微跌0.3%，報每英兩1,130.61美元。

