博通CEO天價獎勵曝光：2030年AI營收達標 最多可抱走187億元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國半導體巨擘博通公司執行長陳福陽。路透
美國半導體巨擘博通（Broadcom）執行長陳福陽的續約合約中載明一項特殊條款：如果該公司2030年前人工智慧產品（AI）的銷售額達到1,200億美元目標，他將獲得現值逾6億美元的股票獎勵。

根據周二提交的監管文件，如果博通的AI相關營收在2030會計年度前達到900億美元，陳福陽將獲得610,521股公司股票，以當前股價計算約值2.055億美元（約台幣62.4億元）；如果AI營收進一步達到1,200億美元，這筆報酬將放大到300%，以當前股價估算約值6.166億美元（約台幣187.24億元）。

這份優渥的薪酬方案，凸顯博通立志成為AI運算領域關鍵要角的決心。該公司正積極推廣客製化晶片，作為輝達（Nvidia）處理器的替代選項，試圖在由輝達主導的AI半導體市場中開創新局。

陳福陽上周透露，已在該領域簽下大型新客戶，其後經知情人士證實為OpenAI，陳福陽還表示2026年客製化AI晶片的銷售額將遠超先前預期。

至於未來兩年的營收展望，他周二在高盛集團會議上演說時拒絕透露對2026或2027年AI營收的具體預期。。不過，根據彭博調查的分析師平均預測，博通2025年AI晶片銷售額將逼近200億美元。

陳福陽上周同時表示，他與董事會已達成共識，將至少留任執行長至2030年。

