甲骨文盤後狂飆27% 雲端AI需求火爆 已簽約營收將突破5,000億美元

甲骨文（Oracle）表示，預期旗下雲端基礎設施業務Oracle Cloud Infrastructure（OCI）的已簽約營收將突破5,000億美元，因為市場對該公司相對低成本的雲端基礎設施服務需求與支出大增，消息激勵甲骨文股價在周二（9日）收盤後狂飆27%。

在截至8月底止的會計年度第1季，甲骨文「剩餘履約義務」（ RPO）暴增359%，達到4,550億美元。剩餘履約義務是最受歡迎已預訂營收指標。在該季，OpenAI曾表示已與甲骨文簽署一份協議，後者承諾提供4.5 GW的資料中心算力。

甲骨文執行長凱芝（Safra Catz）形容上季是「驚人的一季」，包括與三家不同的客戶簽署了四份價值數十億美元的合約，「在接下來幾個月，我們預期將簽下數個金額達數十億美元的新客戶，屆時RPO可能突破5,000億美元。」

利多消息激勵甲骨文股價在盤後狂飆27%至每股307.07美元，有望創下歷史新高並締造1999年來最大單日漲幅，而且讓市值一口氣暴增近1,900億美元，將帶動整體市值突破8,000億美元。截至周二收盤，今年甲骨文股價已上漲45%，漲幅是標普500的四倍。

甲骨文預期本會計年度雲端基礎設施業營收將成長77%至180億美元，並在接下來四年進一步提升至1,440億美元。

eMarketer分析師Jacob Bourne表示：「企業顯然渴望具成本效益的AI雲端工具，而甲骨文正積極卡位以滿足這項需求。」

甲骨文提供整合性的雲端技術與彈性部署模式，使其能滿足各類客戶需求。凱芝在財報會議上表示：「我們讓客戶能非常輕鬆地將所有資料庫直接連接至全球最先進的AI推論模型——ChatGPT、Gemini、Grok，而這些模型都在Oracle Cloud上獨家提供。」

產業分析公司Valoir執行長威特曼表示，「當前與預測的數據都顯示，甲骨文在基礎設施上的投資持續奏效，因為大型企業正選擇Oracle Cloud來支援其AI計畫」。

甲骨文已與亞馬遜、Alphabet及微軟達成協議，允許甲骨文的OCI在各自的雲端基礎設施內運作。來自這些客戶的營收在上季暴增1,529%。

甲骨文董事長艾里森（Larry Ellison）表示：「我們預期MultiCloud（多雲解決方案）營收在未來幾年每季都大幅成長，因為我們將再為三大超大規模雲合作夥伴交付37座資料中心，總數達到71個。」

此外，甲骨文說，上季與三家客戶簽下四份總額達數十億美元的合約，帶動營收成長12%，達149.3億美元，略低於華爾街預期的150億美元；調整後淨利成長8%，至43億美元，高於分析師預期。