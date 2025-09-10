台積電ADR一連五日上漲 再創歷史新高

台積電ADR周二（9日）上漲1.5%，收在250.92美元，再創歷史新高，較台北交易溢價26.8%。

美國股市三大指數周二創下收盤新高，就業數據被下修，強化聯準會（Fed）將降息以支撐經濟成長的預期心理。

標普500指數收盤上漲17.46點，漲幅0.3%，報6,512.61點，創收盤新高。那斯達克綜合指數漲80.79點，漲幅0.4%，報21,879.49點，也創下收盤新高。道瓊斯工業指數上漲196.39點，漲幅0.4%，報45,711.34點。今年以來，三大指數首次在同一交易日收在歷史高點。

費城半導體指數漲0.2%，輝達（NVIDIA）上漲1.5%。輝達表示計劃推出一款旨在處理視訊生成和軟體開發等複雜任務的新產品。博通跌2.6%，之前這家全球第二大晶片製造商已連續五個交易日上漲。

台灣加權股價指數周二上漲307.80點收在24,855.18點。台積電（2330）漲1.7%收在1,200.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 160.66 -2.78 167.00 1.59

中華電 CHT 134.63 +0.48 135.50 -0.64

台積電 TSM 1,521.73 +1.51 1,200.00 26.81

聯電 UMC 41.66 -0.29 41.45 0.52

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價