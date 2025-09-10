快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。路透
台積電。路透

台積電ADR周二（9日）上漲1.5%，收在250.92美元，再創歷史新高，較台北交易溢價26.8%。

美國股市三大指數周二創下收盤新高，就業數據被下修，強化聯準會（Fed）將降息以支撐經濟成長的預期心理。

標普500指數收盤上漲17.46點，漲幅0.3%，報6,512.61點，創收盤新高。那斯達克綜合指數漲80.79點，漲幅0.4%，報21,879.49點，也創下收盤新高。道瓊斯工業指數上漲196.39點，漲幅0.4%，報45,711.34點。今年以來，三大指數首次在同一交易日收在歷史高點。

費城半導體指數漲0.2%，輝達（NVIDIA）上漲1.5%。輝達表示計劃推出一款旨在處理視訊生成和軟體開發等複雜任務的新產品。博通跌2.6%，之前這家全球第二大晶片製造商已連續五個交易日上漲。

台灣加權股價指數周二上漲307.80點收在24,855.18點。台積電（2330）漲1.7%收在1,200.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 160.66 -2.78 167.00 1.59

中華電 CHT 134.63 +0.48 135.50 -0.64

台積電 TSM 1,521.73 +1.51 1,200.00 26.81

聯電 UMC 41.66 -0.29 41.45 0.52

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

指數 台積電 半導體

相關新聞

雖就業人數大幅下修、通膨報告在即 美三大股指仍創新高

隨著投資人擺脫對美國經濟狀況的擔憂，三大股指均收於歷史高點。

美勞工統計局公布最新數據…就業減弱 降息機率增

美國勞工統計局9日公布的初估數字指出，截至今年3月為止的一年期間，非農業就業人數總共被下修達91.1萬人，遠大於經濟學者...

花旗：輝達股價 未來一年漲25%

雲端運算業者競相開發自研晶片，引發市場對輝達（Nvidia）面臨競爭加劇的憂慮，但Melius研究公司預測，人工智慧（A...

台積電ADR一連五日上漲 再創歷史新高

台積電ADR周二（9日）上漲1.5%，收在250.92美元，再創歷史新高，較台北交易溢價26.8%。

輝達發布新一代AI晶片Rubin CPX 明年底上市

AI晶片大廠輝達（Nvidia）今天在AI基礎設施高峰會上宣布，將於2026年底推出一款採用Rubin架構打造的全新AI...

美股三大指數同創新高 投資人因就業下修押注下周篤定降息

美國股市三大指數周二創下收盤新高，就業數據被下修，強化聯準會（Fed）將降息以支撐經濟成長的預期心理。

