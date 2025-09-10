輝達發布新一代AI晶片Rubin CPX 明年底上市

快訊

中央社／ 舊金山9日專電
AI晶片大廠輝達（Nvidia）今天在AI基礎設施高峰會上宣布，將於2026年底推出一款採用Rubin架構打造的全新AI晶片Rubin CPX，針對處理超長上下文推理任務而設計，適合用於影片製作和軟體開發等複雜應用。

輝達今天正式推出名為Rubin CPX的新一代繪圖處理器（GPU），屬於輝達新一代晶片架構Rubin系列，讓AI模型在面對長序列上下文時，可以更快、更有效率地運算。

輝達執行長黃仁勳上個月閃電來台，一出機場便熱烈聊起新一代晶片架構Rubin，並表示輝達有6款全新晶片與台積電合作，包括新款CPU（中央處理器）、GPU、NVLink交換器晶片、網通晶片、矽光子晶片等。

輝達去年發布Rubin架構，以發現暗物質的女天文學家魯賓（Vera Rubin）命名。

輝達今天指出，現代AI模型必須能夠處理軟體開發、影片生成和深度研究等領域的複雜任務。這些任務對運算、記憶體帶來新挑戰，須重新思考如何擴展和優化AI推理。

在這些挑戰中，針對特定類型的工作，處理大量的上下文變得越來越關鍵。

輝達表示，Rubin CPX是一款專為加速長上下文處理而生的GPU。它與輝達Rubin GPU和Vera CPU協作，共同構成一個完整系統，以最佳化處理複雜AI任務。

AI發展迅速，輝達持續加快研發週期，其最新一季資料中心的銷售額達到411億美元（約新台幣1兆2490億）。Rubin CPX預計將在2026年底上市。

