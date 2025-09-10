美股三大指數同創新高 投資人因就業下修押注下周篤定降息

美國股市三大指數周二創下收盤新高，就業數據被下修，強化聯準會（Fed）將降息以支撐經濟成長的預期心理。

標普500指數收盤上漲17.46點，漲幅0.3%，報6,512.61點，創收盤新高。那斯達克綜合指數漲80.79點，漲幅0.4%，報21,879.49點，也創下收盤新高。道瓊斯工業指數上漲196.39點，漲幅0.4%，報45,711.34點。今年以來，三大指數首次在同一交易日收在歷史高點。

費城半導體指數漲0.2%，台積電ADR和輝達（NVIDIA）雙雙上漲1.5%。輝達表示計劃推出一款旨在處理視訊生成和軟體開發等複雜任務的新產品。博通跌2.6%，之前這家全球第二大晶片製造商已連續五個交易日上漲。

美國勞工統計局周二表示，截至3月的12個月，美國新增就業人數比原估少了91.1萬人。投資人認為，此報告增強了Fed採取更急進降息舉措的理由。利率期貨交易員已完全反映了下周降息25個基點的預期，並為降息50個基點的可能性留下了空間。

美國10年期公債殖利率小升至4.073%。受降息預期升溫的推動，黃金價格漲至新高。

貨幣市場幾乎完全消化了Fed今年降息三次的情境，PPI和CPI數據面臨較高的門檻。Bankrate的Stephen Kates認為，通膨數據若比預期糟糕，則將使政策決策更加複雜，原因是當前透過降低利率來紓困經濟的壓力越來越大。

他說：「顯然，經濟陷入了進退兩難的境地 —— 或者更準確地說，是受到勞動力衝擊和經濟增速過熱的夾擊。」

剛發表新iPhone和周邊產品的蘋果（Apple）跌1.5%。英美資源集團(Anglo American)的美國存託股票(ADS)飆升11%，此前該公司表示將與Teck Resources合併，締造價值530億美元的銅業巨頭。這一合併消息提振了全球礦業股。

聯合健康集團躍升8.6%，創5月以來最大單日漲幅，該公司表示，預計Medicare高星評級保險計畫的參保人數將符合其預期，這表示政府將向該公司支付更多費用。

摩根大通漲 1.7%，該公司高層表示，第3季投銀收入將實現低兩位數百分比增長，市場營收將實現高兩位數百分比成長。

標普500指數的 11 個類股有八個上漲，其中通信服務領漲，上漲 1.6%，其次是公用事業，上漲 0.7% 。

今年迄今為止，標普500指數上漲約 11%，納斯達克指數上漲 13%。

人工智慧基礎設施公司Nebius飆漲近50%，之前該公司和微軟簽署了一項價值 174 億美元的協議。

在盤後交易，甲骨文(Oracle) 發布財報後飆漲12%。