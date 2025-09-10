美股再創收盤新高 不受黯淡就業數據影響

美股4大指數今天再創收盤新高，未受令人失望的就業數據影響。美國政府估計，截至3月的過去1年，美國就業成長人數可能下修91萬1000人，這項數據可能促使聯準會（Fed）降息。

道瓊工業指數上漲196.39點或0.43%，收報45711.34點。

標普500指數小幅上揚17.46點或0.27%，收在6512.61點。

那斯達克指數揚升80.79點或0.37%，收21879.49點。

費城半導體指數微漲10.21點或0.18%，收5819.82點。