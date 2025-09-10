快訊

美國就業人數下修91.1萬人 白宮再施壓聯準會降息

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

美國政府今天估計，截至3月的1年內，就業成長明顯低於先前報告。美國聯邦準備理事會（Fed）下週將召開政策會議，就業數據不佳促使白宮再次呼籲降息。

法新社報導，根據美國勞工部發布的初步數據，截至3月的1年內，美國就業成長人數可能會下修91萬1000人。

平均每個月新增就業人數減少約7萬6000人，時間跨越前總統拜登任期的最後幾個月以及總統川普第2個任期初期。這種修正是政府每年的例行作業，最終數據將於明年初公布。

但白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）援引這些數據，稱前任政府的經濟「一團糟」，並敦促聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）立即降息。

她同時批評勞工部勞工統計局的就業數據及修正，稱這凸顯了「新領導層」的必要性。

在最新估計公布之前，美國政府數據顯示，過去1年雇主共新增近180萬個職位。

初步下修幅度大於去年下修的81萬8000人，當時此數據曾在11月總統大選前引發川普的強烈不滿。川普當時指控拜登政府操縱就業數據，並稱這是「一場重大醜聞」。

美國 川普 拜登

