蘋果8新品懶人包／iPhone 17 Pro換臉、iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3支援即時翻譯

就業人數大幅下修、通膨報告在即 美股三大指數仍創新高

小摩：Fed轉向 美股恐利多出盡

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

摩根大通（小摩）警告，若聯準會（Fed）下周降息，可能象徵「利多出盡」，引發今年來20多次創新高的美股回落。美國聯邦參議院銀行委員會正力拚在Fed利率決策會議前，讓總統川普提名的Fed理事米倫人事案交付全院表決，提高米倫參與9月決策會議並推動降息的可能性。

參議院銀行委員會在官網公布米倫人事案的表決時程安排，將在10日進行表決，若無意外，之後將交付全院表決，參院共和黨領袖將花好幾天時間推動投票，以掃除程序障礙，完成人事的確認案，力拚讓米倫參加16-17日召開的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）利率決策會議。

在參院全院表決中，若要米倫提名落空，需要四名共和黨參議員倒戈。

若米倫能參加下周的利率決策會議，FOMC的鴿派陣營將再添一員大將，目前市場認為最可能降息1碼，但交易員也不排除一口氣降2碼，支持者可能包含米倫、理事沃勒和鮑蔓。

小摩全球市場情報團隊主管泰勒（Andrew Tylor）警告，「當前的牛市感覺勢不可擋，新的支撐正在形成，舊有支柱減弱」，若Fed下周降息，反而可能成為「利多出盡」事件，引發賣壓出籠。該團隊對戰術看多立場維持較低的信心水準，指出市場仍面臨通膨、就業及貿易戰等風險因子。

