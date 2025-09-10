美勞工統計局公布最新數據…就業減弱 降息機率增

美國勞工統計局9日公布的初估數字指出，截至今年3月為止的一年期間，非農業就業人數總共被下修達91.1萬人，遠大於經濟學者預估的下修68.2萬人，這是2002年有紀錄以來最大下修幅度，代表就業成長早在川普4月宣布對等關稅措施前就已陷停滯，進一步加重聯準會（Fed）降息的壓力。

這也意味著平均每個月實際增加的就業人數比原先公布的人數低7.6萬人，進一步證明美國的就業情況正在減弱。除了經濟方面的顧慮之外，這次大幅下修也為美國勞工統計局帶來了更多壓力，該局的數據收集方法和結果一直受到白宮的抨擊。華爾街日報引述知情人士報導，川普的顧問群正準備一份報告，闡述勞工統計局就業數據中存在的缺陷。

這項就業人數修正的最終數字將於明年2月公布。勞工統計局每年都會公布就業人數修正值；在2024年3月為止的一年期間，最初的總數下修818,000人，後來於2025年2月調整為減少598,000人，但這仍寫下自2009年以來最大的下修幅度。

Fed主席鮑爾最近已表示就業市場風險升高，明示9月會議可能降息；理事沃勒並表示，如果8月就業數字持續不佳，他將主張9月一次降息2碼。目前金融市場普遍預期Fed這次會議將會降息。

經濟學者指出，這項數據顯示，美國就業市場不僅在今年夏季持續減弱，而且在之前相當一段時間實際的就業成長也比官方公布的數字要溫和得多，也為Fed從9月17日開始進行一系列降息打下基礎。這項修正對貨幣政策的衝擊不大，因為市場已經預期Fed即將降息。

金融市場觀察家表示，Fed在就業市場明顯減弱情況下降息，屬於一種「壞消息」式的降息；但對股債市而言，未必就是「利空」，因為這意味Fed降息幅度比原先預期更大，速度也可能更快。

這個消息也助長幾個月前認為就該降息的士氣，在7月會議投票支持降息的Fed理事沃勒，此前預計修正將使就業人數增幅平均每月減少大約6萬人。