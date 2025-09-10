泰銖強升 央行管定了

在泰銖匯率強勢攀升至四年高點後，泰國央行承諾將出手抑制匯率過度波動。同時，泰國商會呼籲政府與央行協力，緊急採取行動，最大程度降低泰銖急升對出口、旅遊等關鍵產業造成的衝擊。

泰銖9日升至2021年6月以來最高水準，今年以來累計漲幅擴大到約8%。此一強勢表現對高度依賴外貿的泰國經濟造成沉重壓力，這東南亞國家目前正應對美國對其出口商品加徵19%關稅的衝擊。泰銖走強也抑制外國遊客到訪意願，對觀光收入這一關鍵經濟來源帶來挑戰。

根據泰國央行，泰銖升值主要受到美元疲軟和金價大漲推動。央行承諾將控制匯率劇烈波動，符合其一貫維持外匯市場有序運作的立場。

泰銖與金價的連動性顯著高於其他新興亞洲貨幣。分析指出，泰國作為區域黃金交易中心，當地投資人賣出黃金後將美元收益換回泰銖，通常進一步推升本幣匯率。

除了金價，近期政治不確定性緩解也為泰銖帶來短期支撐。5日泰國自豪黨黨魁阿努廷當選總理後，國際資金8日單日注入泰國債券達1.31億美元，創約三個月以來最大流入，顯示投資人對政治僵局化解的信心回升。

另外，泰國最高法院9日判決，前總理塔信先前以住院名義規避服刑，必須回到監獄服刑一年。此舉不僅削弱他在泰國政壇的影響力，也是在其女兒貝東塔被解除總理職務後，為泰黨再遭受一大打擊。