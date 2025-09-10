印尼財長異動 匯率急貶
在印尼財長英卓瓦蒂突遭免職後，金融市場9日大幅震盪。印尼盾急貶，央行隨即進場干預以穩定匯市。
印尼盾兌美元匯率貶值逾1%，一度跌至16,511印尼盾兌1美元；雅加達綜合股價指數下跌1.8%，主權債券同樣走低。一名印尼央行官員表示，正透過即期與遠期外匯市場實施干預，以維持貨幣穩定及市場流動性。
英卓瓦蒂離職引發市場對總統普拉伯沃推動民粹政策的擔憂，尤其此次人事異動發生在印尼近年最嚴重反政府示威抗議僅數日之後。英卓瓦蒂長期深受國際投資界敬重，其去職加劇了印尼資產面臨的壓力。新任財長波巴亞則重申他將嚴守財政紀律，將維持3%的預算赤字上限。
分析師警告，此一人事變動恐進一步侵蝕投資人信心。凱投宏觀經濟學家圖維指出，英卓瓦蒂一直被視為制衡總統擴張財政的重要力量，她的離任「令市場對財政紀律的可持續性產生懷疑」。
今年以來，印尼盾兌美元累計貶值2.3%，成為亞洲表現最差的貨幣之一，僅優於印度盧比。儘管雅加達綜合指數同期上漲9.1%，表現仍落後其他亞洲新興市場。根據彭博彙編數據，海外投資人本月已拋售價值約8.45億美元的印尼股債。
