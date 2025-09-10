英特爾兩大部門換將 CEO陳立武將改造資料中心和PC晶片業務

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
英特爾（Intel）8日宣布高階主管人事異動。 歐新社
英特爾（Intel）8日宣布高階主管人事異動。 歐新社

英特爾（Intel）進行高層改組，任命資料中心和個人電腦（PC）晶片兩大產品部門的新主管，並宣布原本掌管這兩大部門的高階主管霍特豪斯（Michelle Johnston Holthaus）將離職，此時正值執行長陳立武加緊努力扭轉這家陷入困境美國晶片製造商的頹勢。

英特爾8日發布聲明表示，原為安謀高階主管的科契成（Kevork Kechichian）將加入英特爾擔任資料中心主管；PC晶片事業部門，則是由已在公司任職超過40年的強森（Jim Johnson）負責。

英特爾同時宣布，公司成立了一支中央工程團隊，由6月到職的資深副總裁艾彥加爾（Srinivasan Iyengar）帶領。這三位高階主管都將直將向陳立武報告。

陳立武今年3月出任英特爾執行長後，正在多個關鍵高階主管職位改用他自己任命的人選，以完成他想重塑英特爾的任務。

英特爾曾經稱霸半導體產業，但現在營運落後對手，尤其是在與人工智慧（AI）有關的產品方面。

彭博資訊指出，新宣布的高層主管當中，科契成特別必須要有一套策略和產品線，來切入資料中心這塊市場。資料中心市場因為大量資金投入新的AI基礎建設，有著爆發性的商機。

資料中心市場原本曾幾乎全仰賴英特爾的Xeon伺服器處理器，如今，輝達（Nvidia）在這領域創造數百億美元的營收。英特爾說，職離的霍特豪斯在未來幾個月仍會是公司的策略顧問，以確保無縫轉接。

霍特豪斯在英特爾任職逾30年，在前任執行長基辛格離職後，接下共同執行長，直到公司找來陳立武擔任執行長。

