馬斯克擴大星鏈聯網 SpaceX收購EchoStar無線頻譜執照

億萬富豪馬斯克的SpaceX宣布，將以170億美元向EchoStar收購無線頻譜執照，擴大星鏈（Starlink）衛星聯網服務的手機聯網覆蓋範圍，為SpaceX歷來最大交易案，凸顯他的聯網企圖心。

SpaceX將以還沒上市的股票支付半數款項，原本瀕臨破產的EchoStar不僅獲得償債資金，還能入股這家獨角獸，股價在8日大漲19%後，9日早盤再漲2%。

根據8日發布的聲明，SpaceX將以多達85億美元的現金、以及多達85億美元的SpaceX股票，向EchoStar收購用於衛星與行動通訊的AWS-4與H頻段的頻譜執照，交易總價值170億美元，從而擴大手機直接聯網衛星（D2C）服務的覆蓋範圍。

根據協議，SpaceX將為EchoStar到2027年11月債務，支應約20億美元的現金利息，EchoStar的Boost行動用戶也能使用星鏈的D2C服務。

SpaceX總裁兼營運長夏特威爾表示，這項交易將幫助該公司消弭「無法上網的地區」，「有了獨家頻譜，SpaceX將能發展下一代的星鏈D2C衛星，並讓我們強化世上各地客戶的覆蓋能力」。美國聯邦通訊傳播委員會（FCC）已指定2 GHz的AWS-4頻段乘載地上行動電波傳輸、以及衛星與地面基礎設施之間的電波傳輸。

SpaceX從2020年來已發射超過8,000顆衛星，建立分散式的低軌衛星網路，其中去年1月來發射的約600顆衛星，為SpaceX形容的「太空基地台」，提供D2C服務。

EchoStar表示，將以這筆資金減輕250億美元的債負。現在公開上市公司在取得SpaceX的股票之後，可望成為押注SpaceX的標的之一，吸引馬斯克粉絲投資人。EchoStar市值過去兩周來已增加近兩倍，債券價格已接近面額。