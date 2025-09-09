AI教父辛頓示警：AI將導致大規模失業 貧富差距擴大

有「人工智慧教父」（godfather of AI）之稱的加拿大科學家辛頓（Geoffrey Hinton）最近警告，AI將導致「大規模失業」，並且造成貧富差距擴大。

辛頓曾於2024年與美國學者霍普菲爾德（JohnHopfield）共同獲頒諾貝爾物理學獎，他們因為催生AI發展的開創性成果而獲此殊榮，但辛頓也對AI感到擔憂。

辛頓最近告訴英國「金融時報」（FinancialTimes）：「現實情況是，富人將會使用AI來取代雇員。」

此外，辛頓還表示：「這將導致大規模失業，帶來龐大的利潤增長。這也將造成少數人更富有，多數人更貧窮。」

但辛頓也指出：「那不是AI的錯，錯的是資本主義制度。」