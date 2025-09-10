花旗：輝達股價 未來一年漲25%

雲端運算業者競相開發自研晶片，引發市場對輝達（Nvidia）面臨競爭加劇的憂慮，但Melius研究公司預測，人工智慧（AI）運算與網路市場規模將持續擴至2兆美元，從而嘉惠所有人工智慧（AI）晶片製造商，花旗雖以輝達的護城河優勢遭受到同業威脅為由，調降輝達股價的目標價，依然看好輝達股價未來一年將續漲約25%。

Melius以瑞茲（Ben Reitzes）為首的經濟學家團隊指出，已認為輝達的AI運算市占將隨時間下滑，博通（Broadcom）等自研晶片設計業者的市占率將升至30%左右，但市場上仍有龐大商機，AI運算和網路市場可望在2030年前擴大到每年2兆美元，各家業者將雨露均霑。

瑞茲更認為，輝達CUDA生態系開發者的忠誠度堪比蘋果，就像蘋果囊括了手機市場的多數獲利，輝達也能吃下多數的產業獲利。

此外，花旗分析師馬里克（Atif Malik）雖維持對輝達的買進評級，但稍微調降股價目標價調降10美元至每股210美元，原因是博通的產品和Google張量處理器（TPU）將加劇競爭，但仍比8日收盤價高出24.7%。

馬里克預期，輝達2026年的繪圖處理器（GPU）銷售額將比先前預估金額低約4%，但他對輝達2025年和2026年的預估數字仍略高於市場共識，這是受到與雲端新興業者和主權AI相關支出成長的推動。他的預估並未計入中國大陸業務，若輝達恢復出貨GPU到中國大陸，可望帶動上修。投資人目前期待輝達在10月28日舉行的GTC大會，屆時執行長黃仁勳將發表演講。

另外，根據知情人士透露，輝達執行長黃仁勳將於下周陪同美國總統川普，前往英國進行國是訪問。

英國媒體《天空新聞》報導，黃仁勳是預料川普出訪英國的隨行代表團成員之一，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）、黑石集團執行長蘇世民以及貝萊德執行長芬克預料也將同團，一起出席由英王查理三世在溫莎堡舉行的國宴。報導指出，蘋果執行長庫克也受邀出席，而摩根大通執行長戴蒙無法出席。