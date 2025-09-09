美陸軍戰鬥護目鏡合約 Anduril和Rivet雙雙獲選

彭博資訊報導，美國陸軍將製造新戰鬥護目鏡原型的合約，分別授予安杜里爾（Anduril）及臉書母公司Meta的合作團隊，以及國防公司Rivet Industries團隊，希望雙方打造出相互競爭的原型。

聲明中並未公布此一新計畫的總值，或最終將採購多少新設備。Rivet表示，所獲合約價值約1.95億美元。安杜里爾宣布得到價值1.59億美元的合約。

這項裝備用途為協助戰場上的軍人導航，並整合由微軟（Microsoft）在早先項目中研發出的技術。該技術名為「整合視覺增強系統」（IVAS），一度預期美國將在十多年間，為此花費逾200億美元。

安杜里爾在今年稍早接手管理IVAS，軍方將其更名為「軍人佩戴任務指揮系統（SBMC）」。軍方在稍早的聲明中告訴彭博資訊，本次新計畫將奠基在IVAS原有的能力上，但採用模組化方式，並更加聚焦於軟體工程及系統設計。

安杜里爾說，新系統「利用了來自IVAS計畫及安杜里爾的Lattice軟體系統，超過26萬小時的軍人回饋，以打造新的頭戴式混合實境系統」，並表示，將與Meta、Oakley、高通、Gentex等頂尖科技公司及其他關鍵夥伴合作。

Meta參與此計畫，暗示主要科技公司現正在改弦易轍，這些公司過去往往對軍方敬而遠之。Meta技術長博斯沃思（Andrew Bosworth）在6月時曾表示，矽谷的「風潮已經轉向」，科技公司更能接受這麼做。