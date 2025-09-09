快訊

蘋果發表會凌晨1點直播！全程不斷更新 先看終極傳聞新品懶人包11款

美陸軍戰鬥護目鏡合約 Anduril和Rivet雙雙獲選

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
美國軍方已將製造新型戰鬥護目鏡模型的合約，授予安杜里爾（Anduril）及臉書母公司Meta的合作團隊，以及國防公司Rivet Industries。路透
美國軍方已將製造新型戰鬥護目鏡模型的合約，授予安杜里爾（Anduril）及臉書母公司Meta的合作團隊，以及國防公司Rivet Industries。路透

彭博資訊報導，美國陸軍將製造新戰鬥護目鏡原型的合約，分別授予安杜里爾（Anduril）及臉書母公司Meta的合作團隊，以及國防公司Rivet Industries團隊，希望雙方打造出相互競爭的原型。

聲明中並未公布此一新計畫的總值，或最終將採購多少新設備。Rivet表示，所獲合約價值約1.95億美元。安杜里爾宣布得到價值1.59億美元的合約。

這項裝備用途為協助戰場上的軍人導航，並整合由微軟（Microsoft）在早先項目中研發出的技術。該技術名為「整合視覺增強系統」（IVAS），一度預期美國將在十多年間，為此花費逾200億美元。

安杜里爾在今年稍早接手管理IVAS，軍方將其更名為「軍人佩戴任務指揮系統（SBMC）」。軍方在稍早的聲明中告訴彭博資訊，本次新計畫將奠基在IVAS原有的能力上，但採用模組化方式，並更加聚焦於軟體工程及系統設計。

安杜里爾說，新系統「利用了來自IVAS計畫及安杜里爾的Lattice軟體系統，超過26萬小時的軍人回饋，以打造新的頭戴式混合實境系統」，並表示，將與Meta、Oakley、高通、Gentex等頂尖科技公司及其他關鍵夥伴合作。

Meta參與此計畫，暗示主要科技公司現正在改弦易轍，這些公司過去往往對軍方敬而遠之。Meta技術長博斯沃思（Andrew Bosworth）在6月時曾表示，矽谷的「風潮已經轉向」，科技公司更能接受這麼做。

軍人 美國 團隊

延伸閱讀

影帝挺民主黨成箭靶？西點校友會取消湯姆漢克斯頒獎典禮 川普發文讚揚

中醫師稱懷孕吃麵「恐釀胎兒心跳停止」 中醫師全聯會：閱聽眾自行審慎判斷

WhatsApp吹哨者控怠忽資安 Meta反擊稱挾怨報復

接裝美新型彈藥 「虎豹坑」整建4棟共納3000噸半地下化彈庫

相關新聞

今天日圓走強原因找到了 傳日銀今年仍可能再升息

彭博資訊引述消息人士指出，日銀官員認為，因經濟情勢已發展至合乎預期水準，即使內政不穩，今年內仍有可能再度升息。

美股早盤／三大指數微漲！蘋果發表iPhone前下挫 台積電ADR漲逾1%

美國股市9日早盤微漲，投資人觀望本周將出爐的8月通膨數據，導致漲勢受到抑制。即將舉行年度產品發表會的蘋果股價9日早盤下跌...

美陸軍戰鬥護目鏡合約 Anduril和Rivet雙雙獲選

彭博資訊報導，美國陸軍將製造新戰鬥護目鏡原型的合約，分別授予安杜里爾（Anduril）及臉書母公司Meta的合作團隊，以...

美國突襲現代LG電池廠 台積電也有危險？外媒曝內部看法

美國聯邦當局上周逮捕喬治亞州一座電動車電池工廠數百名南韓勞工，導致跨國企業人心惶惶，大舉投資美國的台積電處境也令人感到憂...

微軟砸近200億美元向Nebius租算力 輝達與供應商將同樂

微軟（Microsoft）已與從俄羅斯網路巨擘Yandex分拆的Nebius集團，簽訂為期五年、價值將近200億美元的合...

宣布要從事「熱門副業」後 這檔銅板股股價一夕狂飆30倍

Eightco控股公司（Eightco Holdings）8日宣布，將以私募方式籌措2.5億美元，建立加密貨幣準備資產，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。