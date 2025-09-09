今天日圓走強原因找到了 傳日銀今年仍可能再升息

快訊

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
彭博資訊引述消息人士指出，日銀官員認為，即便內政不穩，今年仍有可能再度升息。美聯社
彭博資訊引述消息人士指出，日銀官員認為，因經濟情勢已發展至合乎預期水準，即使內政不穩，今年內仍有可能再度升息

該名人士也說，雖然日美貿易談判結果出爐，已消除一大不穩定來源，但日銀在9月19日的下一次政策會議上，仍將維持利率在目前的0.5%不變，因官員尚在評估美國關稅對國內外經濟的影響。

一些消息人士更表示，日銀官員認為，繼1月的前次升息之後，日銀正再度邁向升息進程。有些官員甚至以為，最快10月就是合適的升息時間點。消息引發9日日圓走升0.6%，報146.58日圓兌1美元，寫8月22日以來最強水準。

貨幣市場預期日銀在12月前升息的可能性，也從8日的44%，提高至64%。

日經指數在9日盤中一度大漲1.24%，攻上44,183.73點，但稍後因日圓走強及獲利了結，收盤跌0.4%，報43,459.29點，中止連續三個交易日的漲勢。更廣泛的東證Topix指數，也收跌0.5%。

路透也引述三名消息人士稱，日銀可能在第4季微幅縮減超長期公債購債規模，即便殖利率走高。並表示，日銀將在30日做出最後決策，可能受17日的20年期公債標售結果，及日本公債殖利率引發的市場動盪規模所影響。

指數 日銀 日圓 匯率 升息 央行

