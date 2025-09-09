快訊

美股早盤／三大指數微漲！蘋果發表iPhone前下挫 台積電ADR漲逾1%

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國股市9日早盤微漲，即將舉行年度產品發表會的蘋果股價下挫。路透社
美國股市9日早盤微漲，投資人觀望本周將出爐的8月通膨數據，導致漲勢受到抑制。即將舉行年度產品發表會的蘋果股價9日早盤下跌，台積電ADR漲逾1%。

美股標普500指數9日早盤小漲0.08%，報6,500.19點，那斯達克綜合指數漲0.11%至21,823.03點，道瓊工業指數微漲0.02%。蘋果預料將在9日舉行的產品發表會上推出新iPhone，該公司股價9日早盤下跌0.61%，報236.42美元，輝達（Nvidia）股價小跌不到0.1%，台積電ADR漲1.5%。

在博通（Broadcom）和輝達等大型晶片製造商帶動下，那斯達克指數9日改寫歷史新高。美國聯準會（Fed）決策官員下周將舉行會議，投資人如今正等待可能決定Fed下周行動的兩份重要通膨報告。美國訂10日公布8月生產者物價指數（PPI），消費者物價指數（CPI）則會在11日出爐。

阿波羅全球管理（Apollo）首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）說：「就業市場持續走軟時Fed應降息，問題在於目前市場預期周四出爐的CPI數據將顯示通膨率從2.7%升至2.9%。這確實會讓情勢變得複雜，因為通膨升溫時Fed應升息。」

相關新聞

今天日圓走強原因找到了 傳日銀今年仍可能再升息

彭博資訊引述消息人士指出，日銀官員認為，因經濟情勢已發展至合乎預期水準，即使內政不穩，今年內仍有可能再度升息。

美陸軍戰鬥護目鏡合約 Anduril和Rivet雙雙獲選

彭博資訊報導，美國陸軍將製造新戰鬥護目鏡原型的合約，分別授予安杜里爾（Anduril）及臉書母公司Meta的合作團隊，以...

美國突襲現代LG電池廠 台積電也有危險？外媒曝內部看法

美國聯邦當局上周逮捕喬治亞州一座電動車電池工廠數百名南韓勞工，導致跨國企業人心惶惶，大舉投資美國的台積電處境也令人感到憂...

微軟砸近200億美元向Nebius租算力 輝達與供應商將同樂

微軟（Microsoft）已與從俄羅斯網路巨擘Yandex分拆的Nebius集團，簽訂為期五年、價值將近200億美元的合...

宣布要從事「熱門副業」後 這檔銅板股股價一夕狂飆30倍

Eightco控股公司（Eightco Holdings）8日宣布，將以私募方式籌措2.5億美元，建立加密貨幣準備資產，...

