美股早盤／三大指數微漲！蘋果發表iPhone前下挫 台積電ADR漲逾1%

美國股市9日早盤微漲，投資人觀望本周將出爐的8月通膨數據，導致漲勢受到抑制。即將舉行年度產品發表會的蘋果股價9日早盤下跌，台積電ADR漲逾1%。

美股標普500指數9日早盤小漲0.08%，報6,500.19點，那斯達克綜合指數漲0.11%至21,823.03點，道瓊工業指數微漲0.02%。蘋果預料將在9日舉行的產品發表會上推出新iPhone，該公司股價9日早盤下跌0.61%，報236.42美元，輝達（Nvidia）股價小跌不到0.1%，台積電ADR漲1.5%。

在博通（Broadcom）和輝達等大型晶片製造商帶動下，那斯達克指數9日改寫歷史新高。美國聯準會（Fed）決策官員下周將舉行會議，投資人如今正等待可能決定Fed下周行動的兩份重要通膨報告。美國訂10日公布8月生產者物價指數（PPI），消費者物價指數（CPI）則會在11日出爐。

阿波羅全球管理（Apollo）首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）說：「就業市場持續走軟時Fed應降息，問題在於目前市場預期周四出爐的CPI數據將顯示通膨率從2.7%升至2.9%。這確實會讓情勢變得複雜，因為通膨升溫時Fed應升息。」