美國突襲現代LG電池廠 台積電也有危險？外媒曝內部看法

美國聯邦當局上周逮捕喬治亞州一座電動車電池工廠數百名南韓勞工，導致跨國企業人心惶惶，大舉投資美國的台積電處境也令人感到憂心。不過，英國金融時報（FT）引述熟悉台積電營運人士說法報導，台積電把這起突襲事件視為「特例」，該公司未面臨類似風險。

不過，台灣企業高層人士也向金融時報表示，這起突襲事件已在外國企業界引發寒蟬效應。一名高層人士說：「美國總統川普這麼做或許帶有一些政治動機，目的是向南韓政府發出訊息。」台積電拒絕向金融時報置評。

美國上周拘留的475人大多是南韓國民，這些人任職於現代汽車和LG新能源正在喬治亞州埃拉貝爾（Ellabell）興建的工廠。美國移民與海關執法局（ICE）釋出的影片顯示有人腳踝、手腕及腰都被上銬，ICE表示，執行聯邦搜查令時發現有人「濫用觀光簽證」。

DGA集團國際貿易顧問、美韓企業協會前主席奧弗比（Tami Overby）表示，在評估喬治亞州突襲行動法律意涵之際，大型外國企業已取消一些出差至美國的行程。奧弗比說：「數百名南韓勞工看似罪犯的畫面令人感到意外及震驚，除了南韓，這些影片及照片也在日本、台灣和其他大舉投資美國的美國貿易夥伴流傳。」