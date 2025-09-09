快訊

博士投書評論柯文哲案…控「檢察官問我誰付稿費？」 最高檢回應了

明高溫上看36度！未來一周炎熱「有局部雷陣雨」 下周恐出現首波鋒面

撿舊電鍋送拾荒婦…北市清潔隊員涉貪汙出庭認罪 環保局：不至於坐牢

聽新聞
0:00 / 0:00

美國突襲現代LG電池廠 台積電也有危險？外媒曝內部看法

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國聯邦當局突襲現代汽車和LG新能源正在喬治亞州興建的工廠，並逮捕數百名南韓勞工，已引發寒蟬效應。歐新社
美國聯邦當局突襲現代汽車和LG新能源正在喬治亞州興建的工廠，並逮捕數百名南韓勞工，已引發寒蟬效應。歐新社

美國聯邦當局上周逮捕喬治亞州一座電動車電池工廠數百名南韓勞工，導致跨國企業人心惶惶，大舉投資美國的台積電處境也令人感到憂心。不過，英國金融時報（FT）引述熟悉台積電營運人士說法報導，台積電把這起突襲事件視為「特例」，該公司未面臨類似風險。

不過，台灣企業高層人士也向金融時報表示，這起突襲事件已在外國企業界引發寒蟬效應。一名高層人士說：「美國總統川普這麼做或許帶有一些政治動機，目的是向南韓政府發出訊息。」台積電拒絕向金融時報置評。

美國上周拘留的475人大多是南韓國民，這些人任職於現代汽車LG新能源正在喬治亞州埃拉貝爾（Ellabell）興建的工廠。美國移民與海關執法局（ICE）釋出的影片顯示有人腳踝、手腕及腰都被上銬，ICE表示，執行聯邦搜查令時發現有人「濫用觀光簽證」。

DGA集團國際貿易顧問、美韓企業協會前主席奧弗比（Tami Overby）表示，在評估喬治亞州突襲行動法律意涵之際，大型外國企業已取消一些出差至美國的行程。奧弗比說：「數百名南韓勞工看似罪犯的畫面令人感到意外及震驚，除了南韓，這些影片及照片也在日本、台灣和其他大舉投資美國的美國貿易夥伴流傳。」

LG 美國 南韓 移民 台積電 現代汽車

延伸閱讀

美股面臨「9月魔咒」考驗！AI、雲端、美股基金逢低布局

逸達營收／8月營收1.42億元 美國藥證里程金助攻、大增6.4倍

因應美國關稅衝擊 中市府滾動調整對策協助企業

搶破頭！台積電亞利桑那實習數千人申請 學生讚「很棒的經驗」

相關新聞

美國突襲現代LG電池廠 台積電也有危險？外媒曝內部看法

美國聯邦當局上周逮捕喬治亞州一座電動車電池工廠數百名南韓勞工，導致跨國企業人心惶惶，大舉投資美國的台積電處境也令人感到憂...

宣布要從事「熱門副業」後 這檔銅板股股價一夕狂飆30倍

Eightco控股公司（Eightco Holdings）8日宣布，將以私募方式籌措2.5億美元，建立加密貨幣準備資產，...

搶破頭！台積電亞利桑那實習數千人申請 學生讚「很棒的經驗」

台積電正積極充實旗下美國亞利桑那州先進製程實驗室人力，今夏招收200多名實習生，幾乎比去年的130人增加一倍，和2023...

微軟砸近200億美元向Nebius租算力 輝達與供應商將同樂

微軟（Microsoft）已與從俄羅斯網路巨擘Yandex分拆的Nebius集團，簽訂為期五年、價值將近200億美元的合...

印度拚就業！2年撥3400億元創3500萬個機會 失業率G20最低

印度勞動與就業部部長曼達維雅（Mansukh Mandaviya）昨天表示，政府持續為民眾創造工作機會，將撥9944.6...

市場預期聯準會降息！日股創盤中歷史新高再翻黑 亞股互有漲跌

市場樂觀預期美國聯邦準備理事會（Fed）今年將降息，亞洲股市今天收盤互有漲跌，日股創盤中歷史新高，但在收盤前翻黑，國際金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。