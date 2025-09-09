微軟砸近200億美元向Nebius租算力 輝達與供應商將同樂

微軟（Microsoft）已與從俄羅斯網路巨擘Yandex分拆的Nebius集團，簽訂為期五年、價值將近200億美元的合約，藉此取得人工智慧（AI）雲端運算資源。分析師指出，由於Nebius主要部署輝達的系統，這樁交易也將提高輝達繪圖處理器（GPU）與網路產品的需求能見度。

微軟將向總部在阿姆斯特丹的Nebius，租賃位於紐澤西州資料中心的GPU運算能力，今年稍後將開始取得專屬的運算資源，這份持續至2031年的協議總額約174億美元，但微軟另保留追加購買價值20億美元服務的選項，以解決AI雲端基礎設施長期供不應求的問題。微軟並未說明這些AI運算資源的用途。

投資人包括輝達和Accel合夥公司的Nebius表示，將在今、明兩年分批部署這些GPU服務，明年AI雲端事業將得以大幅成長，股價9日在美股早盤狂漲50%。彭博資訊分析師指出，Nebius主要部署輝達的系統，這樁交易也強化輝達產品的需求能見度。

這項協議凸顯AI巨擘對AI基礎設施的熱絡需求，帶旺一小群被稱為「新雲端」（Neoclouds）的AI基礎設施供應商，這些業者也已用手上的晶片抵押籌措擴建資料中心的資金。Nebius說，將透過來自與微軟交易現金流、以及用這項合約為抵押發債，支應自家的資料中心支出。

由於AI服務需求急速升溫，微軟近年資本支出屢創新高，專注於新建資料中心並添購昂貴的伺服器與網路設備，但市場仍供不應求，不僅影響自家AI產品的開發，也衝擊對外銷售的Azure品牌AI服務，還須履行與OpenAI的運算資源合約。對微軟來說，這項交易能讓該公司擴大雲端運算資源，又不大幅推升資本支出。