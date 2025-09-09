宣布要從事「熱門副業」後 這檔銅板股股價一夕狂飆30倍

Eightco控股公司（Eightco Holdings）8日宣布，將以私募方式籌措2.5億美元，建立加密貨幣準備資產，並延攬Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）出任董座，激勵這間在那斯達克上市、但三年來默默無名的公司，股價暴漲逾30倍。

Eightco在8日盤前表示，同意以私募方式，以每股1.46美元出售1.712億股股票，籌資2.5億美元購買世界幣（Worldcoin），也可能購買乙太幣，作為第二級準備貨幣。Eightco同時宣布延攬華爾街明星分析師艾夫斯，出任該公司董事會主席。

消息傳出，Eightco股價8日盤中一度暴漲5,632%，收盤報45.08美元，由5日1.45美元的收盤價漲逾3000%。彭博資訊彙整數據顯示，Eightco在宣布上述數位資產準備戰略後，市值由440萬美元增至逾1.9億美元。

OpenAI執行長奧特曼於2019年共同創辦管理世界幣的World Foundation，透過機器掃描虹膜的方式進行身分驗證，分配加密貨幣。Eightco預計在11日完成股票配售，並將股票代碼由OCTO改為ORBS，呼應用於上述虹膜掃描裝置的「Orb」技術。CoinMarketCap數據顯示，世界幣市值8日也由30億美元漲逾40%。

由Fundstrat Capital研究主管兼投資長Tom Lee擔任董座的BitMine，也投資2,000萬美元於Eightco，換取約1,370萬股該公司股票。BitMine 6月宣布建立乙太幣準備資產、並延攬Tom Lee出任董座時，股價當日盤中也漲逾690%。

Eightco舉措複製賽勒（Michael Saylor）旗下策略公司（Strategy）首創的投資戰略。該公司目前持有市場中近3%的比特幣。

PenderFund資本管理公司投資長泰勒（Greg Taylor）表示，「這僅是市場過度追逐風險的最新跡象」。Miller Tabak + Co.首席市場策略師Matt Maley也說，「這是當今市場仍有許多泡沫的又一例證」。