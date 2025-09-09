快訊

博士投書評論柯文哲案…控「檢察官問我誰付稿費？」 最高檢回應了

明高溫上看36度！未來一周炎熱「有局部雷陣雨」 下周恐出現首波鋒面

撿舊電鍋送拾荒婦…北市清潔隊員涉貪汙出庭認罪 環保局：不至於坐牢

聽新聞
0:00 / 0:00

宣布要從事「熱門副業」後 這檔銅板股股價一夕狂飆30倍

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
Eightco控股公司將私募2.5億美元建立加密貨幣準備資產，並延攬名分析師艾夫斯（Dan Ives）出任董座，股價一夕飆漲30倍。路透
Eightco控股公司將私募2.5億美元建立加密貨幣準備資產，並延攬名分析師艾夫斯（Dan Ives）出任董座，股價一夕飆漲30倍。路透

Eightco控股公司（Eightco Holdings）8日宣布，將以私募方式籌措2.5億美元，建立加密貨幣準備資產，並延攬Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）出任董座，激勵這間在那斯達克上市、但三年來默默無名的公司，股價暴漲逾30倍。

Eightco在8日盤前表示，同意以私募方式，以每股1.46美元出售1.712億股股票，籌資2.5億美元購買世界幣（Worldcoin），也可能購買乙太幣，作為第二級準備貨幣。Eightco同時宣布延攬華爾街明星分析師艾夫斯，出任該公司董事會主席。

消息傳出，Eightco股價8日盤中一度暴漲5,632%，收盤報45.08美元，由5日1.45美元的收盤價漲逾3000%。彭博資訊彙整數據顯示，Eightco在宣布上述數位資產準備戰略後，市值由440萬美元增至逾1.9億美元。

OpenAI執行長奧特曼於2019年共同創辦管理世界幣的World Foundation，透過機器掃描虹膜的方式進行身分驗證，分配加密貨幣。Eightco預計在11日完成股票配售，並將股票代碼由OCTO改為ORBS，呼應用於上述虹膜掃描裝置的「Orb」技術。CoinMarketCap數據顯示，世界幣市值8日也由30億美元漲逾40%。

由Fundstrat Capital研究主管兼投資長Tom Lee擔任董座的BitMine，也投資2,000萬美元於Eightco，換取約1,370萬股該公司股票。BitMine 6月宣布建立乙太幣準備資產、並延攬Tom Lee出任董座時，股價當日盤中也漲逾690%。

Eightco舉措複製賽勒（Michael Saylor）旗下策略公司（Strategy）首創的投資戰略。該公司目前持有市場中近3%的比特幣

PenderFund資本管理公司投資長泰勒（Greg Taylor）表示，「這僅是市場過度追逐風險的最新跡象」。Miller Tabak + Co.首席市場策略師Matt Maley也說，「這是當今市場仍有許多泡沫的又一例證」。

資產 OpenAI 分析師 華爾街 比特幣 加密貨幣

延伸閱讀

仁新子公司 Belite 在 LBS-008 STGD1三期臨床完成 獲84億元私募融資

黃仁勳下周陪同川普訪英國 大陣仗企業CEO隨行出席英王國宴

世界日報社論／川普家族最新撈錢之道：加密貨幣

要跟OpenAI一較高下？DeepSeek恐再掀震撼 傳年底發布新AI代理模型

相關新聞

美國突襲現代LG電池廠 台積電也有危險？外媒曝內部看法

美國聯邦當局上周逮捕喬治亞州一座電動車電池工廠數百名南韓勞工，導致跨國企業人心惶惶，大舉投資美國的台積電處境也令人感到憂...

宣布要從事「熱門副業」後 這檔銅板股股價一夕狂飆30倍

Eightco控股公司（Eightco Holdings）8日宣布，將以私募方式籌措2.5億美元，建立加密貨幣準備資產，...

搶破頭！台積電亞利桑那實習數千人申請 學生讚「很棒的經驗」

台積電正積極充實旗下美國亞利桑那州先進製程實驗室人力，今夏招收200多名實習生，幾乎比去年的130人增加一倍，和2023...

微軟砸近200億美元向Nebius租算力 輝達與供應商將同樂

微軟（Microsoft）已與從俄羅斯網路巨擘Yandex分拆的Nebius集團，簽訂為期五年、價值將近200億美元的合...

印度拚就業！2年撥3400億元創3500萬個機會 失業率G20最低

印度勞動與就業部部長曼達維雅（Mansukh Mandaviya）昨天表示，政府持續為民眾創造工作機會，將撥9944.6...

市場預期聯準會降息！日股創盤中歷史新高再翻黑 亞股互有漲跌

市場樂觀預期美國聯邦準備理事會（Fed）今年將降息，亞洲股市今天收盤互有漲跌，日股創盤中歷史新高，但在收盤前翻黑，國際金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。