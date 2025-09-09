印度拚就業！2年撥3400億元創3500萬個機會 失業率G20最低

印度勞動與就業部部長曼達維雅（Mansukh Mandaviya）昨天表示，政府持續為民眾創造工作機會，將撥9944.6億盧比（約新台幣3424億元）的預算，在2年內創造逾3500萬個就業機會。

曼達維雅也引述世界經濟論壇（World EconomicForum）的數據，指印度的失業率僅2%，是20國集團（G20）中最低的。

曼達維雅昨天在勞動與就業部和線上教學平台Mentor Together、分類廣告平台Quikr簽署合作備忘錄（MOU）的記者會上表示，這樣的合作是希望提升青年的就業能力，並增加國家就業服務網（NationalCareer Service）上提供的就業機會。

曼達維雅表示，勞動與就業部和MentorTogether、Quikr攜手，將能為求職者提供更多合適的就業機會，並給予系統化的輔導，這些合作不僅幫助到年輕人，也讓整個國家受惠，「確保國家和青年的未來一片光明」。

商業標準報（Business Standard）報導指出，國家就業服務網是印度最大的線上就業媒合平台，提供一站式就業配對、諮詢、技能培訓等服務。

曼達維雅提到，在國家就業服務網註冊的企業有近520萬，求職者則有約5790萬人，過去已提供超過7220萬個工作機會，且國家就業服務網還在不斷擴大中。

曼達維雅表示，印度隨著經濟快速發展，創造出大量就業機會，政府8月推出的「總理就業與就業改革法案」也將持續為民眾創造工作機會。

印度時報（Times of India）指出，根據「總理就業與就業改革法案」，印度政府將撥出9944.6億盧比的預算，期盼在兩年內創造超過3500萬個就業機會，其中1920萬個工作機會，將嘉惠首次投入職場者。

曼達維雅強調，政府十分關心年輕人的就業問題，並指出總理莫迪（Narendra Modi）光是在第3個任期，曾宣布執行5個旗艦計畫，將投入2兆盧比（約新台幣6889億元）的預算，為4100萬青年在就業機會、技能培訓、生涯發展上提供協助。

印度勞動與就業部表示，與Mentor Together的合作，預計首年協助20萬年輕人，透過提供個人化的指導，讓青年求職時具有一定的競爭力，對於首度就業，尤其是來自弱勢群體者，也會獲得該機構專業人士的輔導。

至於和Quikr的合作，目的是透過將該機構獲得的招聘訊息整合到國家就業服務網，使數以百萬的求職者，尤其是來自農村等資源不足地區的求職者，能獲得更多即時的就業資訊。