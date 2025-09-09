搶破頭！台積電亞利桑那實習數千人申請 學生讚「很棒的經驗」

台積電正積極充實旗下美國亞利桑那州先進製程實驗室人力，今夏招收200多名實習生，幾乎比去年的130人增加一倍，和2023年的僅16人相比更是天差地遠。

鳳凰城商業雜誌（Phoenix Business Journal ）報導，台積電今夏招收的實習生來自約60座大學，其中約30人來自亞利桑那州立大學。台積電亞利桑那廠總經理卡斯塔那里斯（Rose Castanares）說：「我們確實持續擴充人力，台積電希望招收更多實習生，因為我們真心希望盡可能讓研究生和大學生具備這種經驗。」

台積電今年200個實習職缺收到數千份申請，實習職缺大多與工程有關，部分職缺則提供法務及人力資源部門協助。根據實習計畫，實習生會與全職員工一對一配對，全職員工將協助實習生從學術界跨入步調很快實驗室環境。

今年春季從亞利桑那州立大學畢業、取得機械工程學士學位的溫特穆特（Jacob Wintermute），是台積電暑期實習生之一，他今秋將重返亞利桑那州立大學攻讀機械工程碩士學位。溫特穆特在為期11周的實習計畫學習硬體和製程知識，並與台積電供應商交涉。

溫特穆特說：「這是很棒的經驗，我每天都學到新東西。此刻投入半導體業令人感到興奮，尤其是在台積電大舉投資這座工廠的情況下。」

台積電暑期實習計畫已在8月29日結束，目前正在審核及評估錄取人選。台積電未透露今年打算錄取多少暑期實習生，卡斯塔那里斯表示，台積電去年寄給近100名實習生錄取通知。