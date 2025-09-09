專家：Fed降息恐將市場推向更瘋狂水位

快訊

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
專家投警告，在美股頻創新高、資金依舊寬鬆之際降息，將擴大市場泡沫，傷害美國經濟。路透
美國總統川普一再壓迫聯準會（Fed）降息，令各界擔憂此舉將傷害Fed的獨立性，專家投書英國金融時報（FT）警告，在美股頻創新高、資金依舊寬鬆之際降息，將擴大市場泡沫，傷害美國經濟。

美國洛克菲勒國際機構主席魯契爾．夏瑪（RUCHIR SHARMA）在文章寫道，當前金融情勢非常寬鬆，經濟仍具韌性，Fed的政策利率也不具約束性。與通膨已經根深蒂固相比，就業市場出現的疲軟信號顯得微不足道。而在人工智慧（AI）熱潮激動人心的此刻，降息可能使股市更高。

儘管疫情過後利率已經大幅上升，但金融情勢並非只是反映利率而已，且目前更普遍的信號都顯示金融情勢相當寬鬆。資金湧入美股，已將指數推到歷史高點。創投資金也向尚未獲利的科技新創企業猛砸。公司債急速擴張，尤其是未上市公司債。垃圾級企業能夠以略高於公債的成本借到資金，兩者間的殖利率差距縮小到半個世紀以來最小。以往在這種時期，Fed從未降過利率，遑論市場所預期的連續降息。

川普幕僚群想要對當前並不需要刺激的經濟再灌補藥。儘管出現關稅震撼，但美國第2季國內生產毛額（GDP）實質年增率仍超過2%。而且不管怎麼說，加速經濟成長並不是Fed的工作，因為Fed的使命是控制通膨及就業最大化。達成使命的標準指引，例如「泰勒法則」，明確顯示目前的利率水準並不具約束性，Fed反而應該升息。

雖然8月就業成長令人失望，但元兇是移民減少，使勞工供給減弱。失業率仍僅4.3%，接近歷史低點。在此同時，消費者物價升幅超標已接近5年之久，而且在可預期的未來升幅仍將處於高檔。

如果忽視股市、房市及其他金融資產的價格，也是一大錯誤。金融海嘯以來，Fed已將維持金融穩定列入「任務」之一。一些人主張降息能恢復民眾對住宅的負擔能力，但寬鬆貨幣政策一直是房市負擔能力陷入危機的領先動能。限制房市供給的主因是法規過繁，而降息並不能解決此一問題。

Fed每當金融市場回檔就放鬆信用，包括去年9月降息，已經造成資產價格大漲及財富不均。現在於金融市場仍然繁榮之際，還要進一步放鬆信用，只會使情況更加嚴重。

科技投資正在走以往泡沫時期的老路：目前科技股總市值接近（GDP）的6%，與2000年科技股頂峰時期以及2007年房市頂峰時期的比率相當，而且遠高於2013年原料商品繁榮時的頂峰水準。投機客聚焦於最不賺錢的公司，以及最昂貴的AI概念股；這些股票市值占美股總市值的比率正逼近網路泡沬時代的高點。

Fed採取「只紓困、不約束」的「不對稱」政策，正傾向於進一步擴大泡沫。但以往一向批評資金寬鬆的共和黨人士，現在卻要求Fed更加放鬆，美其名為「改革」。例如川普新提名的Fed理事米蘭，便是「鷹轉鴿」的代表人物之一。

真正的改革，是要使Fed對錯誤的寬鬆政策負起更大的責任。必須做的是使貨幣政策回歸到「對稱性」，包括政策約束性在內。由於經濟仍然穩健，而AI熱潮正展現網路泡沫時期的景象，因此現在降息可能將市場推往更瘋狂的水位，並為2000年時的崩盤鋪路。現在降息，的確是在錯誤的時機採取錯誤的作法。

