荷蘭半導體大廠結盟AI新創 ASML成法國Mistral最大股東

中央社／ 巴黎9日綜合外電報導
荷蘭科技巨擘艾司摩爾控股公司（ASML）。路透

法國人工智慧新創公司Mistral AI今天發布聲明表示，在最新一輪募資後，公司估值達到117億歐元，荷蘭科技巨擘艾司摩爾控股公司（ASML）成為最大股東。

Mistral此次募資共籌得17億歐元（20億美元）。

這次募資金額不僅創下法國新創企業紀錄，也幾乎讓Mistral估值從2024年年中時的60億歐元翻倍。

據法國「費加洛報」（Le Figaro）報導，ASML在Mistral的持股比例將達15%。

多家媒體則指出，ASML將取得Mistral董事會席位，但雙方均未證實相關細節。

