越南轉讓碳權予IBRD 賺錢兼兌現國家自定貢獻
越南正式批准額外轉讓100萬噸碳信用額（carbon credit，即俗稱的碳權）給世界銀行（WB）組成之一的「國際復興開發銀行」（IBRD），是利用碳交易落實巴黎協定的又一範例。
碳產業新聞網站Carbon Herald指出，這些碳權是來自越南中北部造林計畫超額減少的二氧化碳排放量。
這項碳權移轉，是根據2020年越南農業與農村發展部與國際復興開發銀行簽署的減排支付協議（ERPA）進行。
這次碳權轉讓按當時所簽的支付協議條件計算，平均每噸碳權為5美元，因此移轉100萬噸碳權能讓越南賺進約 500萬美元。
這些資金可望分配給清化、義安、河靜、廣治和承天順化等5個省的森林所有者、地方政府和管理天然林的機構。
越南將碳權移轉給國際復興開發銀行，也能算進自身的
國家自定貢獻（NDC）；巴黎氣候協定要求各成員國應提出在2020年後的氣候行動，包括減量措施、減量目標及調適氣候變遷衝擊等自定貢獻，每5年更新提交。
專家解釋，在這筆交易裡，越南等於把減排成果「賣出」，然後賺進資金以及巴黎協定所規範的國家自主減排承諾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言