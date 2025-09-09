越南轉讓碳權予IBRD 賺錢兼兌現國家自定貢獻

越南正式批准額外轉讓100萬噸碳信用額（carbon credit，即俗稱的碳權）給世界銀行（WB）組成之一的「國際復興開發銀行」（IBRD），是利用碳交易落實巴黎協定的又一範例。

碳產業新聞網站Carbon Herald指出，這些碳權是來自越南中北部造林計畫超額減少的二氧化碳排放量。

這項碳權移轉，是根據2020年越南農業與農村發展部與國際復興開發銀行簽署的減排支付協議（ERPA）進行。

這次碳權轉讓按當時所簽的支付協議條件計算，平均每噸碳權為5美元，因此移轉100萬噸碳權能讓越南賺進約 500萬美元。

這些資金可望分配給清化、義安、河靜、廣治和承天順化等5個省的森林所有者、地方政府和管理天然林的機構。

越南將碳權移轉給國際復興開發銀行，也能算進自身的

國家自定貢獻（NDC）；巴黎氣候協定要求各成員國應提出在2020年後的氣候行動，包括減量措施、減量目標及調適氣候變遷衝擊等自定貢獻，每5年更新提交。

專家解釋，在這筆交易裡，越南等於把減排成果「賣出」，然後賺進資金以及巴黎協定所規範的國家自主減排承諾。