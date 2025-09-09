Google將遵照韓國要求 模糊處理地圖衛星影像

快訊

中央社／ 首爾9日綜合外電報導
美國科技巨擘谷歌公司（Google）今天表示，將遵照韓國政府的要求，對地圖服務中的敏感衛星影像進行模糊處理。此舉將為Google在當地與本土導航平台競爭鋪平道路。

法新社報導，跟俄羅斯與中國一樣，韓國是全球少數幾個Google地圖（Google Maps）無法全面運作的地方之一，這是因為韓國法律要求公司將核心地理空間數據儲存在境內，而Google長久以來一直拒絕配合。

因此，像Naver與Kakao等國內科技公司壟斷了地圖服務市場，導致不熟悉這些平台的國外訪客在導航上面臨困難。

Google今天首度證實將遵守首爾當局的要求。

Google副總裁特納（Cris Turner）向媒體表示：「我們已經和政府確認承諾，會依照要求對衛星影像進行模糊處理，並將在適當情況下，考慮從經批准的韓國第3方獲取影像。」

這項宣布意味著一場長達近20年的爭議即將落幕。在這場爭議中，Google一直主張獲取詳細的韓國地圖，以提供完整的步行與駕車路線導航，但首爾方面始終以國家安全為由，拒絕出口相關數據。

特納又說，Google將「投入大量時間與資源」，從地圖中移除安全設施的座標。

地圖 導航 Google 南韓

