低油價寒冬將至 石油業掀裁員潮…資本支出四年來首降

全球石油與天然氣產業正努力裁員、削減成本及縮手投資，速度為新冠疫情以來最快，因為高管準備迎接預期長期低油價時代。

雪佛龍（Chevron）自2月起逐步實施裁減最多8,000名員工的計畫，英國石油（BP）年初宣布裁員4,700人，兩家公司並承諾進一步節省數百億美元支出。美國頁岩油巨頭康菲石油（ConocoPhillips）上周也宣布裁員最多3,250人，四分之一員工可能在耶誕節前失業。

就連大型國有能源企業也難以倖免。馬來西亞國家石油公司（Petronas）裁撤5,000個工作，沙烏地阿美（Saudi Aramco）則出售價值100億美元的管線資產以籌集資金。

預計全球油氣生產資本支出今年將下降4.3%，至3,419億美元，是2020年以來首見年減幅。

當前油價僅為2022年俄烏戰爭高峰期的一半左右，石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）近月還轉向增產，企圖以低價競爭壓制美國及其他非OPEC高成本生產商，奪回市占率，儘管其自身報告也顯示供應即將過剩。

根據Wood Mackenzie，油價2026年初恐跌破每桶60美元，並在維持低點達數年之久。遠低於布蘭特原油周二報價66.49美元。若油價低於60美元，西方主要石油企業將難以同時維持投資計畫、股息發放與庫藏股計畫。

美國頁岩油鑽探商需油價達每桶65美元以上才能實現盈虧平衡，高於中東油田或多数海上油0田的成本門檻。最新數據顯示，美國鑽井與壓裂作業團隊數量已跌至四年新低。

分析師指出，埃克森美孚（ExxonMobil）因負債比率低、現金流充沛，在大型石油公司中財務體質最穩健。

在這波縮減人力與投資的浪潮裡，部分企業選擇將行政、會計與工程類職位外包至印度等國家，並引進人工智慧技術。