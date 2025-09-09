台積電助攻！亞洲科技股指數蓄勢創新高 AI題材與Fed降息預期添動能

受美國聯準會下周可能降息的樂觀預期，以及AI與晶片產業的利多消息激勵，MSCI亞太資訊科技指數周二一度上漲1.8%，朝向創收盤新高邁進。

台積電（2330）、聯發科（2454）與日股愛德萬測試（Advantest）是主要推手，股價分別勁揚近2%、6%與7%，推動科技股在MSCI亞太各類股中漲幅最大；整體MSCI亞太指數上漲0.6%。此一漲勢追隨美國同業走勢，博通（Broadcom）已連續五個交易日走高。

日本晶片設備商也上漲，包括Screen漲6.5%、東京威力科創漲3.8%，以及Disco攀升2.5%。在南韓，SK海力士和三星電子分別上漲4%和1.6%。

AT Global Markets雪梨首席市場分析師Nick Twidale表示，市場對美國聯準會寬鬆貨幣的樂觀情緒「為投資人湧入科技股鋪平道路」。

Iwai Cosmo證券公司分析師Kazuyoshi Saito說，在AI晶片銷售表現驚人的博通大漲之後，今天資訊科技股的動能強勁。他補充，AI晶片的測試幾乎完全仰賴愛德萬測試的產品，隨著頂尖企業競相開發新AI晶片，愛德萬測試的業務與成長機會不斷擴大，有助該公司股價「領先同業」。

Fibonacci資產管理公司基金經理人Jake Myung則指出，有關美國考慮逐年審批的報導，提振投資人對南韓晶片廠的情緒。