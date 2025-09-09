台積電助攻！亞洲科技股指數蓄勢創新高 AI題材與Fed降息預期添動能
受美國聯準會下周可能降息的樂觀預期，以及AI與晶片產業的利多消息激勵，MSCI亞太資訊科技指數周二一度上漲1.8%，朝向創收盤新高邁進。
台積電（2330）、聯發科（2454）與日股愛德萬測試（Advantest）是主要推手，股價分別勁揚近2%、6%與7%，推動科技股在MSCI亞太各類股中漲幅最大；整體MSCI亞太指數上漲0.6%。此一漲勢追隨美國同業走勢，博通（Broadcom）已連續五個交易日走高。
日本晶片設備商也上漲，包括Screen漲6.5%、東京威力科創漲3.8%，以及Disco攀升2.5%。在南韓，SK海力士和三星電子分別上漲4%和1.6%。
AT Global Markets雪梨首席市場分析師Nick Twidale表示，市場對美國聯準會寬鬆貨幣的樂觀情緒「為投資人湧入科技股鋪平道路」。
Iwai Cosmo證券公司分析師Kazuyoshi Saito說，在AI晶片銷售表現驚人的博通大漲之後，今天資訊科技股的動能強勁。他補充，AI晶片的測試幾乎完全仰賴愛德萬測試的產品，隨著頂尖企業競相開發新AI晶片，愛德萬測試的業務與成長機會不斷擴大，有助該公司股價「領先同業」。
Fibonacci資產管理公司基金經理人Jake Myung則指出，有關美國考慮逐年審批的報導，提振投資人對南韓晶片廠的情緒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言