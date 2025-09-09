泰銖飆至四年新高！商界急喊救命 央行承諾出手穩匯

在泰銖匯率強勢攀升至四年高點後，泰國央行承諾將出手抑制匯率過度波動。同時，泰國商會呼籲政府與央行協力，緊急採取行動，最大程度降低泰銖急升對出口、旅遊等關鍵產業造成的衝擊。

泰銖周二升至2021年6月以來最高水準，今年以來累計漲幅擴大到大約8%。此一強勢表現對高度依賴外貿的泰國經濟造成沉重壓力，這東南亞國家目前正應對美國對其出口商品加徵19%關稅的衝擊。泰銖走強也抑制外國遊客到訪意願，對觀光收入這一關鍵經濟來源帶來挑戰。

根據泰國央行，泰銖升值主要受到美元疲軟和金價大漲推動。央行承諾將控制匯率劇烈波動，符合其一貫維持外匯市場有序運作的立場。

助理總裁Pimpan Charoenkwan周一在聲明中表示：「泰國央行將持續密切關注泰銖走勢，並隨時準備管理市場波動，以減輕對企業的影響。」她透露，央行正考慮採取措施以降低金價對泰銖的影響，但未進一步說明細節。

副總裁Roong Mallikamas曾在7月表示，央行和財政部在討論如何應對與基本面因素不一致的匯率波動，其中包括金價所帶來的非基本面影響。

泰銖與金價的連動性顯著高於其他新興亞洲貨幣。分析指出，泰國作為區域黃金交易中心，當地投資人賣出黃金後將美元收益換回泰銖，通常進一步推升本幣匯率。

除了金價，近期政治不確定性緩解也為泰銖帶來短期支持。上周五泰國自豪黨黨魁阿努廷當選總理後，國際資金周一單日注入泰國債券達1.31億美元，創大約三個月以來最大流入規模，顯示投資人對政治僵局化解的信心回升。

泰國商會主席普伊周二發表聲明，稱泰銖此波漲勢為「幾年來最快、最劇烈上漲，與泰國實際經濟狀況不符」，呼籲政府和央行採取緊急行動。他警告，泰銖強勢將直接衝擊出口、旅遊與農業等經濟主力部門，如果情況持續，即便動用外匯存底進行干預，不僅成本高昂、效益有限，更可能造成資源浪費。