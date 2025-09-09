澳盛銀行計劃未來一年內裁員3,500人 執行長：為了公司的未來
澳盛銀行集團（ANZ）計劃在未來一年內裁員3,500人，這是新任執行長馬勵濤（Nuno Matos）大規模改革方案的一環，也是近年最大一次裁員。澳盛現有員工數約4.2萬人，裁員幅度約8%。
根據澳盛今（9）日發出的聲明，集團同時也準備減少與顧問和其他第三方往來，估計影響約1,000個合約承攬者。
澳盛強調，這些改變是為了「簡化銀行組織」、「加強聚焦於優先項目」。
執行長馬勵濤在公司發出聲明數小時後，在一場會議上說：「我們的雄心是要整頓內部。」他強調，「今天我們影響到3,500名員工和他們的家庭」，「我不想這麼做，但這是為了公司的未來」。
馬勵濤5月接替前執行長艾略特（Shayne Elliott）的職位，艾略特在最後一年任內遭到銀行監管機構訊問。澳盛因為危機管理缺失，被命令提高資本要求。澳洲證管會也在調查澳盛銷售政府債券時的角色有無失當。
投資人預期下個月馬勵濤將會在策略日的會議上，提供更多改善公司營運的計畫內容。在這之前，馬勵濤已表示，進行中的Suncorp銀行收購案，是優先項目之一；零售銀行業務也要改進。
