人民幣會大升值？「美元微笑理論」任永力：升至6字頭初更合理

以「美元微笑理論」聞名的知名外匯分析師任永力（Stephen Jen）表示，人民幣兌美元匯率準備迎接大幅升值走勢，因為北京正承受著要讓本幣升值的壓力。

人民幣兌美元今年來升值約2.4%，但由於美元兌其他貨幣的貶值幅度更大，人民幣相對其他貨幣反而走弱。Eurizon SLJ Capital執行長任永力表示，這造成了所謂「機會主義貶值」的表象，也會招致中國主要貿易夥伴的反彈。美元兌人民幣今天盤中報7.1237。

任永力表示，人民幣如果回升到「6字頭低端會比現在水準更為合理」，「更合理定價的人民幣，加上不那麼具掠奪性的匯率政策，將能為中國贏得來自國際更多的好感。」

在任永力提出人民幣看升預測之際，其他投資人也日益押注人民幣將走強。在美國近期公布疲弱就業數據後，避險基金加碼做多選擇權；同時，中國股市的強勁反彈也讓外界開始懷疑中國的貨幣寬鬆步調，而這會支撐人民幣匯率。

根據彭博計算，若人民幣兌美元升至約6.25，相當於升值約14%。美銀與德意志銀行也預期人民幣走強，但他們的目標較為保守，預估在未來一年左右將落在人民幣6.7元兌1美元。

當然，任永力長期來一直是美元空頭派。他在今年3月曾表示美元被高估約20%，並可能面臨多年的調整。彭博美元指數今年來下滑逾8%，邁向2017年以來最糟糕的一年。

彭博數據顯示，人民幣兌歐元今年來貶值9.6%，兌英鎊貶逾5%，兌以一籃子貿易加權貨幣則貶值約4.6%。中國人民銀行最新將人民幣兌美元中間價設在7.1008，為去年11月以來最強水準。所謂「中間價」會將在岸人民幣的交易價限制在上下2%的區間內。

支撐任永力看升人民幣的因素，並不僅是來自中國貿易夥伴的潛在壓力。他估算，中國企業持有約2.5兆美元的海外流動資產，這些資金隨時可能回流；而股市持續大漲的可能性，也能吸引資金流入。做為陸股基準的滬深300指數自4月低點迄今已反彈超過20%。

任永力說：「中國金融資產依然被低估，同時被持有量不足。」「人民幣升值可能有助於中國重新吸引一些外國投資流回這一塊金融市場。」