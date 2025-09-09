印尼撤換財長後印尼盾急貶1.1% 央行火速干預

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
印尼盾周二急貶1.1%，因財長穆里亞尼（圖）被開除，換上波巴亞，前者被視為總統普拉伯沃擴張財政的制衡力量，後者對經濟政策的看法尚不清楚，有可能順從總統的願望。美聯社
印尼盾周二急貶1.1%，因財長穆里亞尼（圖）被開除，換上波巴亞，前者被視為總統普拉伯沃擴張財政的制衡力量，後者對經濟政策的看法尚不清楚，有可能順從總統的願望。美聯社

印尼財長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）突遭免職後，金融市場周二出現大幅震盪。印尼盾應聲走弱，央行隨即進場干預以穩定匯市。

印尼盾兌美元匯率重貶1.1%，跌至16,483印尼盾兌1美元；雅加達綜合股價指數下跌1.3%，主權債券同樣走低。一名印尼央行官員表示，正透過即期與遠期外匯市場實施干預，以維持貨幣穩定及市場流動性。

穆里亞尼離職引發市場對總統普拉伯沃推動民粹政策的擔憂，尤其此次人事異動發生在印尼近年最嚴重反政府示威抗議僅數日之後。穆里亞尼長期深受國際投資界敬重，其去職加劇了印尼資產面臨的壓力。新任財長波巴亞（Purbaya Yudhi Sadewa）承諾將維持財政穩健。

分析師警告，此一人事變動恐進一步侵蝕投資人信心。Capital Economics經濟學家圖維（Jason Tuvey）指出，穆里亞尼一直被視為制衡總統擴張財政的重要力量，她的離任「令市場對財政紀律的可持續性產生懷疑」。

Vontobel資產管理公司投資組合經理Carl Vermassen也說，「這並非市場樂見的發展」，而且央行近期聲明暗示決策獨立性下降，形成雙重壓力，「這類事件將促使投資人降低風險偏好」。

今年以來，印尼盾兌美元累計貶值2.3%，成為亞洲表現最差的貨幣之一，僅優於印度盧比。儘管雅加達綜合指數同期上漲9.1%，表現仍落後其他亞洲新興市場。根據彭博彙編數據，海外投資人本月已拋售價值約8.45億美元的印尼股債。

花旗集團駐雅加達經濟學家Helmi Arman在給客戶的報告中寫道，「我們認為印尼央行短期內將專注維持匯率穩定，本月不會降息。由於不確定性明顯上升，始於8月底發生社會動盪後那一周的外資資金外流，可能有增無減」。

