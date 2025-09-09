石破茂才剛宣布辭職 日經指數首度攻上44,000點

日本股市日經指數今（9）日首度漲破44,000點，因為市場對貿易前景，以及刺激開支措施可能增加充滿樂觀情緒。

日經225指數在今日早盤上漲0.9%，攻上44,018.78點，創下歷史新高。範圍較廣的東證指數，也上漲0.4%。

日本首席貿易談判代表赤澤亮正今日在社群媒體上發文，確定日本汽車輸往美國的關稅即將在9月16日調降，一掃7月初談成協議後的含糊不清。

財政作風鷹派的首相石破茂宣布辭職後，日本股市周一（8日）就開始大漲；共同社周一晚間報導，主張貨幣寬鬆、支持政府推出刺激方案的高市早苗有意角逐自民黨黨魁。

今日早盤日經指數成分股當中，有144家上漲，77家下跌。漲幅最大的個股是半導體產業測試設備商愛德萬測試（Advantest），漲幅6.7%，其次為化學品公司德山（Tokuyama）的5%。跌幅最大的則是星辰表的5.8%，這檔股票將於10月剔除，跌幅次深為藥廠武田藥品，跌幅2.4%。