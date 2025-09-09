蘋果發表會前夕傳聞總整理：Pro Max電池史上最強、掛繩設計現身

蘋果公司9月9日(台灣時間9月10日凌晨)發表會即將登場，各種傳言和爆料陸續流出，包括電池容量大小、SIM卡槽去留、iPhone 17 Pro機身設計，以及 Max變厚。

電池容量

根據中國大陸監管資料庫流出的數據，iPhone 17 Pro Max將成為首款電池容量突破5,000 mAh的iPhone，續航力可能創新高。這些數據揭露的iPhone 17各機型電池容量分別為：iPhone 17是3,692 mAh；iPhone 17 Air為3,149 mAh；iPhone 17 Pro為4,252 mAh；以及iPhone 17 Pro Max達到5,088 mAh。

需注意的是，上述數據是在美國等地銷售無SIM卡版本的電池容量。在其他一些國家，例如中國大陸，上市的實體SIM卡版本，電池容量會略小。在各機型裡，Air的容量最小，但傳出蘋果可能採用能量密度較高的矽負極電池來彌補。

SIM卡槽

有傳言說iPhone 17 Air不會有SIM卡插槽，恐無法在中國上市，因中國電信商尚不支援智慧型手機eSIM。然而，最新的電池資料庫卻提到Air存在有SIM卡槽的版本，顯示中國無緣Air的說法可能不準確。

蘋果若不為中國市場提供這款極可能熱銷的超薄旗艦設備，會很令人意外。

蘋果自推出iPhone 14以來在美取消實體SIM卡槽，目前除中國外，多數國家的iPhone仍同時保留SIM與eSIM雙系統，但這個情況今年可能生變。有傳聞說，無SIM卡版本的iPhone將進一步拓展至更多國家。

iPhone 17 Pro Max變厚

新一代Pro Max的厚度達到8.725毫米，比iPhone 16 Pro Max的8.25毫米加厚約5%。額外空間有助於塞入更大的電池，以及傳聞中的可變光圈鏡頭。但重量不一定會增加，還可能減少，因蘋果將改用鋁合金取代鈦材質，背部部分玻璃也換成鋁。

iPhone 17掛繩設計

最新流出的iPhone 17保護殼顯示機身預留掛繩孔，周末流出一張亮橘色跨肩長掛繩的配件照，疑似與橘色版iPhone 17 Pro搭配。這款掛繩內嵌柔韌可彎曲的金屬芯，透過磁吸固定點連接手機殼。Pro系列顏色預計有橘色、深藍、黑與白。

iPhone 17 Pro機身

彭博記者葛曼（Mark Gurman） 上周澄清，iPhone 17 Pro與Pro Max可望採用鋁合金機身，但機身下三分之二將設計玻璃切口，以支援無線充電。

動態島傳聞

有爆料稱 iPhone 17的動態島縮至1.5公分，比iPhone 16的2公分要小。但可靠消息來源認為動態島不會改變。雖然有可能縮小，但機率不高。

AirPods Pro 3加入心率監測

有爆料指出，新款AirPods Pro 3將首度加入心率監測，以LED光學感測器透過脈衝偵測血流以測量心率，並同步至健身App。設計方面，耳機配戴更貼合、充電盒更小巧，不過，降噪或音質並無重大升級。

Apple Watch推新款