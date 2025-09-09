輝達「護城河」受威脅？目標價遭花旗調降 但仍有續漲空間

根據花旗集團的說法，輝達（Nvidia）的護城河優勢正受到其他AI晶片製造商的威脅，分析師因而調降了輝達股價的目標價，但仍看好還有繼續上漲的空間。

花旗分析師馬利克（Atif Malik） 在8日的一份報告中維持對輝達的買進評級，但將目標價調降10美元，降至每股210美元。

輝達股價周一（9日）收盤上漲0.77%，報每股168.31美元，最新目標價意味著還有24.7%的上漲空間。輝達今年來已大漲25%。

在馬利克調降輝達目標價之前，博通（Broadcom）上周才公布強勁成長的財報，同時宣布從第四家「神秘客戶」拿下100億美元客製化AI晶片訂單。這些晶片被稱為XPU。

基於這些發展，馬利克表示他預期輝達2026年的繪圖處理器（GPU）銷售額將比先前預估金額低約4%。他說，除了來自博通的競爭，Google張量處理器（TPU）也會進一步加劇競爭，對輝達的GPU銷售構成威脅。

馬利克在周一寫給客戶的報告中表示：「我們原本預期就AI XPU晶片的銷售將在2026年超越GPU銷售，而博通提到XPU更快被採用的說法，可能是因為Google的策略轉變，不再只是間接與輝達競爭，而是向Meta、OpenAI 和 Oracle等競爭同業提供算力。這正是我們近期指出的一項風險。」「我們估計，上述這些交易將對輝達2026年的銷售額產生約120億美元GPU銷售衝擊。」

馬利克說，他對輝達2025年和2026年的預估數字仍略高於市場共識，這是受到與雲端新興業者和主權AI相關支出成長的推動。他的預估內容不計中國業務在內，他同時表示，如果輝達恢復把GPU出貨給中國，可望帶動上修。

投資人目前期待輝達在10月28日舉行的GTC大會，屆時執行長黃仁勳將發表演講。