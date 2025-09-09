跟川普政府唱反調？高盛執行長暗示Fed無需快速降息

高盛集團（Goldman Sachs）執行長蘇德巍（David Solomon）暗示美國聯準會（Fed）沒必要快速調降目前的利率。這顯示他的看法與美國川普政府施壓Fed採取寬鬆貨幣政策的立場不同。

蘇德巍在巴克萊金融服務會議上說：「就風險偏好來看，我並不認為政策利率處於極度限制性的水準。」他指出，目前投資人對市場的熱情正處於光譜中十分高漲的那一端。

根據期貨合約的定價，市場普遍預期聯準會將在下周的利率會議上降息25個基點（1碼）；而且對年底前持續降息的預期也在上升。

摩根大通另在一份報告中指出，若聯準會於9月17日會議後真的宣布降息，可能成為市場的「利多出盡」事件，導致投資人撤出。

美國財政部長貝森特上個月表示，聯準會必須開啟降息周期，並認為聯準會的基準利率應該比現在的水準低至少1.5個百分點。

曾與蘇德巍同在高盛任職、現為克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克（Beth Hammack）則是重申，她不認為本月有必要降息。因為根據目前數據，通膨仍高於聯準會2%的目標，且有進一步上升的趨勢。

高盛最近不斷遭到川普政府的猛烈抨擊。川普上個月批評高盛對關稅措施的研究，斥責蘇德巍未公開讚揚其行政團隊的成就，甚至在社群媒體上嘲諷這位執行長，說蘇德巍「應該專心去當DJ，而不必費心經營一家大型金融機構」。

貝森特7日加碼對高盛的批評，駁斥了高盛針對關稅對美國消費者和企業影響的研究。貝森特在NBC的《會見新聞界》（Meet the Press）節目訪談中說：「我藉由與高盛對做，有了不錯的職業生涯。」

蘇德巍評論目前經濟環境時表示，目前整體環境大致是正向的，但也警告「貿易政策對經濟成長構成逆風」，並說「不確定性已經減緩了投資」。他認為，目前是「少數有建設性的因素，對抗著一些逆風與不確定性」的局面。

高盛的股價今年已上漲30%，表現在美國大型銀行中僅次於花旗集團（Citigroup）。高盛周一（8日）股價收於每股741.85美元，逼近8月創下的歷史高價751.22美元。