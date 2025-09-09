快訊

蘋果發表會周三凌晨登場！iPhone 17共11大新品預測 親民款智慧手錶改版

RIAT航展／丹麥F-16A特技最後一舞 高速慢滾的舉重若輕

運動部正式揭牌、首任部長李洋布達 前主播卓君澤任機要秘書

聽新聞
0:00 / 0:00

跟川普政府唱反調？高盛執行長暗示Fed無需快速降息

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
高盛集團（Goldman Sachs）執行長蘇德巍（David Solomon）。 美聯社
高盛集團（Goldman Sachs）執行長蘇德巍（David Solomon）。 美聯社

高盛集團（Goldman Sachs）執行長蘇德巍（David Solomon）暗示美國聯準會（Fed）沒必要快速調降目前的利率。這顯示他的看法與美國川普政府施壓Fed採取寬鬆貨幣政策的立場不同。

蘇德巍在巴克萊金融服務會議上說：「就風險偏好來看，我並不認為政策利率處於極度限制性的水準。」他指出，目前投資人對市場的熱情正處於光譜中十分高漲的那一端。

根據期貨合約的定價，市場普遍預期聯準會將在下周的利率會議上降息25個基點（1碼）；而且對年底前持續降息的預期也在上升。

摩根大通另在一份報告中指出，若聯準會於9月17日會議後真的宣布降息，可能成為市場的「利多出盡」事件，導致投資人撤出。

美國財政部長貝森特上個月表示，聯準會必須開啟降息周期，並認為聯準會的基準利率應該比現在的水準低至少1.5個百分點。

曾與蘇德巍同在高盛任職、現為克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克（Beth Hammack）則是重申，她不認為本月有必要降息。因為根據目前數據，通膨仍高於聯準會2%的目標，且有進一步上升的趨勢。

高盛最近不斷遭到川普政府的猛烈抨擊。川普上個月批評高盛對關稅措施的研究，斥責蘇德巍未公開讚揚其行政團隊的成就，甚至在社群媒體上嘲諷這位執行長，說蘇德巍「應該專心去當DJ，而不必費心經營一家大型金融機構」。

貝森特7日加碼對高盛的批評，駁斥了高盛針對關稅對美國消費者和企業影響的研究。貝森特在NBC的《會見新聞界》（Meet the Press）節目訪談中說：「我藉由與高盛對做，有了不錯的職業生涯。」

蘇德巍評論目前經濟環境時表示，目前整體環境大致是正向的，但也警告「貿易政策對經濟成長構成逆風」，並說「不確定性已經減緩了投資」。他認為，目前是「少數有建設性的因素，對抗著一些逆風與不確定性」的局面。

高盛的股價今年已上漲30%，表現在美國大型銀行中僅次於花旗集團（Citigroup）。高盛周一（8日）股價收於每股741.85美元，逼近8月創下的歷史高價751.22美元。

川普 美國 降息 高盛 聯準會

延伸閱讀

川普首度聯手歐洲制裁俄羅斯！可能懲罰措施曝光 克宮回應了

黃仁勳下周陪同川普訪英國 大陣仗企業CEO隨行出席英王國宴

川普不放棄接管芝加哥治安 國土安全部宣布新一波掃蕩行動

美關稅訴訟 推演最差結局…財長：恐被迫退還5千億美元稅金

相關新聞

跟川普政府唱反調？高盛執行長暗示Fed無需快速降息

高盛集團（Goldman Sachs）執行長蘇德巍（David Solomon）暗示美國聯準會（Fed）沒必要快速調降目...

陳立武布局！英特爾宣布資料中心、PC晶片兩大部門新主管

英特爾（Intel）任命兩大產品部門新主管，並宣布原本掌管這兩大部門的高階主管霍特豪斯（Michelle Johnsto...

迎本周重要通膨數據 那指收創新高、史指道指上揚

那斯達克綜合指數收於歷史高位，投資人迎接數據密集的一周，其中包括兩項備受關注的通膨數據。

Fed降息機率升 金價創高…高盛：將飆上5,000美元

國際金價8日再創新高，主因美國上周公布的就業數據意外疲軟，使市場押注聯準會（Fed）降息的機率升高。

蘋果發表會前夕傳聞總整理：Pro Max電池史上最強、掛繩設計現身

蘋果公司9月9日(台灣時間9月10日凌晨)發表會即將登場，各種傳言和爆料陸續流出，包括電池容量大小、SIM卡槽去留、iPhone 17 Pro機身...

輝達「護城河」受威脅？目標價遭花旗調降 但仍有續漲空間

根據花旗集團的說法，輝達（Nvidia）的護城河優勢正受到其他AI晶片製造商的威脅，分析師因而調降了輝達股價的目標價，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。