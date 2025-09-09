美要求投資卻不給合適簽證 韓企靠「公開秘密」解套

美國執法單位4日大舉突襲現代汽車和LG在喬治亞州埃拉貝爾市的電池工廠，逮捕約300名非法居留的南韓人。金融時報8日引述南韓企業高層和行業團體說法報導，韓企經常使用不適合的簽證，將員工派往美國建造數十億美元的先進製造工廠。

多位熟悉韓企在美國運作的知情人士表示，這是「公開的秘密」，即韓企及旗下承包商普遍以B-1簽證與電子旅行授權系統（ESTA）派遣人員；B-1簽證允許以商務目的入境美國，但不允許獲得報酬工作。

一位領先行業團體的高管表示，商界、南韓政府和外交官早已明瞭此事。該人士說：「我們非常擔心ICE（聯邦移民暨海關執法局）可能也會針對其他南韓設施，「因為他們採取相同的做法，也存在類似問題。」

一名南韓資深官員則坦言，韓企陷入「無解的困境」；因為歷屆美國政府一方面敦促他們投資數十億美元以振興美國工業，另一方面卻拒絕提供短期工作簽證。韓國貿易協會（KITA）貿易趨勢分析主管張相植（音）指出，美國政府「兩面三刀，一方面要求韓企加碼投資，另一方面即便明知這些工人對工程進展至關重要，仍將他們當作罪犯對待。」

儘管韓美自2012年起簽有自由貿易協定，卻並未享有針對特定國家的工作簽證方案。前述南韓官員表示，首爾過去二十年多次向美方爭取，卻始終遭到拒絕，部分原因在於相關簽證需經國會批准。

在美國前總統拜登任內，隨著南韓企業受到激勵措施吸引，承諾加大投資，簽證問題顯得更加突出。支援外國在美投資項目的諮詢公司Intralink南韓業務董事總經理克利夫（Jonathan Cleave）表示，韓企多次向拜登政府反映，但官方回覆僅是「雇用美國人」。

克利夫補充指出，實際上，美國當局，「尤其是喬治亞州」，往往對施工高峰期持可疑文件的韓籍工人睜一隻眼閉一隻眼，因為默契上認為這樣才能確保項目如期完成。若領取政府補助的企業無法達成進度或本地就業承諾，將面臨沉重的「追索條款」。

參與建設埃拉貝爾電池廠的一名主管直言：「我們必須派人安裝新設備並監督施工，等工廠建成後就能僱用美國工人。但若美國希望我們雇用本地人，就應讓工廠盡快落成。」至於相關爭議，現代與LG均拒絕評論。