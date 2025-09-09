快訊

美要求投資卻不給合適簽證 韓企靠「公開秘密」解套

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
從ICE截錄的影像顯示，戴著安全盔的喬治亞州埃拉貝爾市電池工廠移民工人排隊等候檢查身分。美聯社
從ICE截錄的影像顯示，戴著安全盔的喬治亞州埃拉貝爾市電池工廠移民工人排隊等候檢查身分。美聯社

美國執法單位4日大舉突襲現代汽車和LG在喬治亞州埃拉貝爾市的電池工廠，逮捕約300名非法居留的南韓人。金融時報8日引述南韓企業高層和行業團體說法報導，韓企經常使用不適合的簽證，將員工派往美國建造數十億美元的先進製造工廠。

多位熟悉韓企在美國運作的知情人士表示，這是「公開的秘密」，即韓企及旗下承包商普遍以B-1簽證與電子旅行授權系統（ESTA）派遣人員；B-1簽證允許以商務目的入境美國，但不允許獲得報酬工作。

一位領先行業團體的高管表示，商界、南韓政府和外交官早已明瞭此事。該人士說：「我們非常擔心ICE（聯邦移民暨海關執法局）可能也會針對其他南韓設施，「因為他們採取相同的做法，也存在類似問題。」

一名南韓資深官員則坦言，韓企陷入「無解的困境」；因為歷屆美國政府一方面敦促他們投資數十億美元以振興美國工業，另一方面卻拒絕提供短期工作簽證。韓國貿易協會（KITA）貿易趨勢分析主管張相植（音）指出，美國政府「兩面三刀，一方面要求韓企加碼投資，另一方面即便明知這些工人對工程進展至關重要，仍將他們當作罪犯對待。」

儘管韓美自2012年起簽有自由貿易協定，卻並未享有針對特定國家的工作簽證方案。前述南韓官員表示，首爾過去二十年多次向美方爭取，卻始終遭到拒絕，部分原因在於相關簽證需經國會批准。

在美國前總統拜登任內，隨著南韓企業受到激勵措施吸引，承諾加大投資，簽證問題顯得更加突出。支援外國在美投資項目的諮詢公司Intralink南韓業務董事總經理克利夫（Jonathan Cleave）表示，韓企多次向拜登政府反映，但官方回覆僅是「雇用美國人」。

克利夫補充指出，實際上，美國當局，「尤其是喬治亞州」，往往對施工高峰期持可疑文件的韓籍工人睜一隻眼閉一隻眼，因為默契上認為這樣才能確保項目如期完成。若領取政府補助的企業無法達成進度或本地就業承諾，將面臨沉重的「追索條款」。

參與建設埃拉貝爾電池廠的一名主管直言：「我們必須派人安裝新設備並監督施工，等工廠建成後就能僱用美國工人。但若美國希望我們雇用本地人，就應讓工廠盡快落成。」至於相關爭議，現代與LG均拒絕評論。

