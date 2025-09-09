微軟砸近200億美元搶算力 Nebius股價盤後瞬間衝高60%

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達AI基建夥伴Nebius獲得微軟（Microsoft）一份為期五年、價值將近200億美元的合約。圖為Nebius商標6月間出現在法國巴黎Viva Technology創新與新創大會。路透
微軟（Microsoft）與從俄羅斯網路巨擘Yandex分拆出來的科技公司Nebius Group，簽訂一份為期五年、價值將近200億美元的合約，藉此取得人工智慧（AI）雲端運算資源。總部位於阿姆斯特丹的Nebius將透過位於紐澤西州的資料中心向微軟提供專屬算力。消息公布後，Nebius股價在周一盤後交易一度飆升超過60%。

根據Nebius周一向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件，這份持續至2031年的協議總價值約174億至194億美元（微軟保留追加購買價值20億美元服務的選擇權）。Nebius將於今、明兩年分批部署GPU服務。Nebius 的股東名單包括輝達（Nvidia）與 Accel Partners。

對Nebius來說，這項協議是一筆龐大的收入來源。該公司正在積極擴張資料中心版圖，以把握AI熱潮。對微軟而言，則是為了解決AI雲端基礎設施長期供不應求的困境。

Nebius盤後股價瞬間暴漲60%，隨後漲幅收斂至約42%。微軟股價則幾乎沒有變動。在本次盤後暴漲前，Nebius市值今年來已增加超過一倍，本周一收盤時剛突破150億美元。

由於AI服務需求急速升溫，微軟近年資本支出屢創新高，專注於新建資料中心並添購昂貴的伺服器與網路設備。即便如此，市場仍持續供不應求，不僅影響自家AI產品的開發，也衝擊對外銷售的Azure品牌AI服務。微軟同時還須履行與ChatGPT開發商OpenAI的算力合約，並已與CoreWeave等雲端業者簽署產能分擔協議。

Nebius說，與微軟的合約將自2026年起大幅推升Nebius的AI雲端業務成長，但該公司也需額外融資以支撐比原計畫更快的擴張。相關資本支出將以合約現金流與以合約為擔保的債務來支付。

